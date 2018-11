Satte løyperekord i Hålandsheia Rundt

MANDAL: Det var ikke uventet at Ingrid Ukkelberg skulle vinne kvinneklassen. Hun seiret på klar personlig bestenotering og klar forbedring av bestetid på løypen med 50.12.

I herreklassen var det Lars Aanensen, PWC som vant med solid margin til neste mann med tiden 43.09, som også er hans personlige bestetid på løypen. Bestetid er det fremdeles Abraham Syum, MHI som har med 41.42 fra 2015, Helge Dolsvåg, KIF hadde i flere år beste tid med 41.50 fra 1982. Far til Lars, Bjørn, har løpt på 41.52 i 1993.

Ivar Gogstad

Det var vel noe av de flotteste forhold vi har hatt i løypen, sol, stille og relativt tørt på bakken. Vi har vel opplevd alle forhold, untatt sommervarme. Folk har til tider sunket ned til låret på de verste myrstrekningene, eller løpe med piggsko for ikke å skli på isen.

Ivar Gogstad

Årets Hålandsheia Rundt var det 39. i rekken, og det første uten garderober. I år er gymsalen til Frøysland skole blitt revet og det skal bygges ny aktivitetshall for skolen og hele området. Denne vil stå klar til skolestart neste år, og dermed også bli et flott sted for jubileumsløpet til neste år.

Løypen er 11,5km og starter på Frøysland og går videre opp til skihytten hvor den følger en gammel skogsbilvei/sti over til Skogen. Derfra går det på grusvei ned til Sodeland og asfalt ned til Buøya før en tar av opp til stemmen på Frøysland, en hard oppforbakke som tømmer de fleste for det lille de måtte ha igjen av energi.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Hele 67 løpere stilte til start og gjennomførte med stil. Det var opptil flere som perset med ett minutt eller mer.

RESULTATER

DAMER

33 Randi Dyrkolbotn VassDamene 53.31

72 Kari H. Ellingsen VassDamene 62.15

43 Eli Åse Grisledal MHI 58.01

73 Grete Lill Holt VassDamene 82.06

57 Renate Klev MCK 75.37

46 Hanne Kråkeland VassDamene 71.15

67 Anita Kvaase MHI 65.38

77 Ingrid Langeland 78.36

60 Sylvi Pedersen GE Healthc. 82.08

82 Stine Skagestad Eramet BIL 78.36

20 Helene Sodeland 87.34

80 Anita Solaas 77.49

28 Inger Saanum GE Healthc. 51.07

44 Karina Tryland VassDamene 70.58

13 Ingrid Ukkelberg MIL 50.12

47 Mette Villmones 76.16

89 Marlene Wåland 68.51

66 Cecilie Ødegård Lindes.Kom 80.25

MENN

922 Stein Andersen GE Healthc. 60.13

947 Morthen Askildsen Spareskill. 61.07

982 Arnfinn Bentsen Umoe 71.15

945 Eskil Berggren Søgne CK 53.54

942 Tor Arne Birkeland Giv Akt 56.09

983 Kristen Bue MIL 74.21

949 Rony Cortes Kr.sand 63.45

967 Patrick Cusick Søgne 73.48

905 Grunde Dale Egen 57.56

976 Kjetil Daasvatn 58.03

928 Edgard Ellertsen Glencore 59.14

980 Eivind H. Ellingsen MK 60.01

937 Svenn Finnvold Aptum 77.38

936 Trond Førland MCK 48.48

975 Jens Gabrielsen Blomdalen 66.42

050 Ulf Hansen MTS 58.56

944 Åge Hansen Team Nesev. 75.07

926 Gunnar Haraldstad T.O.Slettebø 57.18

938 Rolf Helgestad Aptum 67.17

981 Frode Hodne Equinor 52.24

930 Steinar Håland Vrak 3 64.01

921 Tor Olav Isaksen Team Nesev. 60.45

959 Christian Isene SKAP 66.29

909 Terje Johansen Rejlers 124.10

953 Odd Johnsen MHI 68.29

916 Inge Josefsen Ryv.Skikl. 124.10

974 Agnar Kleiven Ruud Regn. 61.03

920 Erling Klev MHI 55.35

952 Kristian Kleppan MHI 55.09

964 Arild Krogstad GE Healthc. 69.36

962 Max Langeland SKAP 66.27

963 Rasmus Mohr SKAP 52.01

943 Jonas Njerve Lokom.Oslo 54.11

958 Trond Noble MCK 63.24

971 Bjørn S. Oftedal Man.Komm. 81.14

954 Stian Olsson Mandal 68.30

925 Sturle Omdal Stavanger 63.52

946 Knut Owing Kr.s løpekl. 61.55

984 Bjørn Sandvik Mannevær 63.18

951 Helge Sletten MHI 64.10

924 Kenneth Sløgedal MIL 50.12

972 Edvin Syvertsen Umoe 52.00

933 Åge Sæveland MHI 64.01

955 Steinar Wergeland MHI 59.09

940 Martin Ødegård Vigeland 81.02

913 Arne Aanensen MHI 124.10

973 Kåre Aanensen Bank SØR 50.47

970 Lars Aanensen PWC 43.09

957 Jan Øyvind Åvik GE Healthc. 53.02