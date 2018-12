Slik kombinerer du yoga og styrketrening

Du trenger ikke trene deg dausliten på hver økt for å få treningseffekt. Bevegelse er det aller, aller viktigste for oss som først og fremst ønsker en god helseeffekt av treningen. Å kombinere styrketrening med yoga er noe jeg selv har fått veldig sans for og god effekt av. Ikke bare kroppsbeherskelsen, men også evnen til å konsentrere meg og være i nuet, har bedret seg.

Hva er fordelen med yoga som et supplement til styrketrening?

1. Redusert stress I hverdagens stress og mas kan det være sjeldent at man faktisk får tid til å bare være. Puste dypt, konsentrere seg om nuet og la alle problemer og tanker rundt være. En pause fra ens eget hode, rett og slett. Dette kan gjøre underverker for humøret og psyken ellers, og med en pause fra alt, får man klarere tanker og lavere skuldre i etterkant. Mindre stress = bedre treningsresultater og mer velvære.

2. Økt kroppsbeherskelse Ved å utføre forskjellige øvelser og bevegelser og samtidig ha fokus på pusten, får man trent opp kroppsbeherskelsen. Det kan føles håpløst i starten, men for hver gang vil det bli lettere. Bedre kroppskontroll bidrar til at du lettere får til teknikk i styrkeøvelser, og at du blir bedre på å bruke de rette musklene til rett tid. Det kan også bidra til bedre kroppsholdning.

Privat

3. Bedre konsentrasjon Å være konsentrert er veldig viktig når man skal yte godt på trening. God teknikk krever fokus. Yoga er en fin måte å trene på dette på. Samtidig er det lav skaderisiko. Med styrketrening kan fokuset fort bli litt for mye på å bare få løftet de vektene, mens med yoga har du kun din egen kropp å tenke på. Evnen til å fokusere kan fint overføre til styrkesalen.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

4. Bedre bevegelighet Tilstrekkelig bevegelighet er et must for å utføre øvelser riktig. Dersom man må begrense øvelsesutvalget sitt på grunn av dårlig mobilitet, da er det lurt å gjøre noe med problemet. Er du mobil nok, vil du kunne utføre øvelser med korrekt teknikk og dermed få bedre utbytte av å utføre dem. God bevegelighet senker også risikoen for blant annet strekkskader.

Har du lyst til å prøve yoga, men så kvier du deg kanskje litt for å delta på timer? Prøv hjemme! På YouTube finnes haugevis av gode nybegynnervideoer.

Les flere innlegg av Julie Rafoss her