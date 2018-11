Tenniseliten samles i Kristiansand

KRISTIANSAND: Fra og med torsdag kveld 15. november til og med søndag ettermiddag 18. november kommer det til å yre i tennishallene på Lund. Denne Grand Prix-turneringen byr på et startfelt vi aldri tidligere har sett på Sørlandet. Her kommer flere tidligere norgesmestere, både individuelt og fra lagtennis, og kombinert med flere av Sørlandets beste spillere kommer dette til å bli et sportslig høydepunkt som vi lenge har gledet oss til.

På herresiden er det en god blanding av rutinerte spillere og talentfulle gutter som legger ned svært mange timer på tennisbanen. Særlig moro blir det å se ringreven Grunde Thorsen, formann i Arendal TK, i kamp med våre egne menn i Rune Strandmyr, mangeårig sørlandsmester, rutinerte Øistein Wirak, for tiden ranket som nr. 66 i Norge, sluggeren Ole Storhaug fra Stavanger TK og tidligere Davis Cup-spiller Marius Tangen og eks-norgesmester Cezar S. Johansson, også disse fra Stavanger.

Flere av KTK-spillerne som bidro til årets opprykk til 1. divisjon blir også å se i turneringen. Fra Østlandet kommer det kvalitetsspillere hvor særlig norgesmesteren for herrer i 2013 Øystein Steiro jr (hvor han for øvrig slo Casper Ruud i finalen) blir spennende å følge, samt flere av spillerne som bidro til å vinne NM for lag for Oslo TK.

Dobbelt NM-vinner

Gledelig er det også å se dobbelt norgesmester av året (double senior og single junior) Jakob Grøner har meldt sin ankomst til turneringen. Grøner er blant Norges aller beste spillere og har i høst deltatt i internasjonale Futures-turneringer, og derfor er det veldig moro at han stiller opp her i Kristiansand og løfter nivået på denne turneringen til å være på absolutt norsk toppnivå.

Blant damene blir det spennende å se hvordan våre egne talenter klarer seg i skarp konkurranse med bl.a. årets norgesmester i U19 Anne Myhre.

20.000 i premiepotten

I premiepotten ligger det 20.00 kroner. Vi ser at hard jobbing gjennom flere år har plassert oss mer og mer på det norske tenniskartet, og vi tror kombinasjonen av dette har bidratt til å lokke mange av de beste og mest talentfulle spillerne til Kristiansand.

Kvalifiseringen starter torsdag kveld og fortsetter hele fredagen, før selve hovedturneringen for såvel herrer som damer starter lørdag morgen, med semifinaler og finaler søndag. Det vil bli spill i både single og doubleklasser.

Vi ønsker alle tennisinteresserte sørlendinger velkommen til KTKs anlegg i Idrettsparken på Lund. Vi kan friste med nye tribuner, innholdsrik kiosk og tennis på høyt nivå. Fri entrè!