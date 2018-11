Tjomsland-hest med 11. strake seier

TRONDHEIM: En fanskare på 50 personer satte ekstra press på kusken bak storfavoritten Lesja Odin lørdag. Men både Øystein Tjomsland og hesten taklet presset og Lesja Odin er fortsatt ubeseiret.

Lesja Odin er den siste seiersmaskinen fra Øystein Tjomslands stall. Hesten eies av Frithjof Riis i Trondheim. Hesten er blitt en hit internt i selskapet, og lørdag var ikke mindre enn 50 ansatte tatt turen før å følge hestens start i V75. Lesja Odin var storfavoritt og tok sin seier nummer elleve på like mange forsøk.

– Jeg hørte dem godt da vi kom nedover oppløpet, og det var deilig å innfri. Det er ikke så lett å vinne travløp, sa Tjomsland og la til:

– Lesja Odin vant til tross for at han ikke hadde sin beste dag. Han har mye å gå på fortsatt, men trøblet med det løse underlaget i dag. Det er godt å vinne at han kan vinne uten å være helt på topp.

Tjomsland fikk også med seg en tredjeplass hjem med stallhesten Champlain.

Det er ikke første gang Tjomsland har skapt jubelscener på Leangen i år. I slutten av september vant han Alm Rau Jos æresløp med 3-årsstjernen Rappstjernen – også den eid i Trøndelag.