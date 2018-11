Kristiansand-lag med bronse i futsal-NM

OSLO: Fem lag fra Kristiansand deltok i futsal-NM som ble arrangert i Oslo i helgen. Regjerende norgesmester Lund Futsal skulle forsvare tittelen som de vant under NM i Gimlehallen i 2017. Med seg til Oslo hadde de Albbos, Volvo240, Blaker IL og Sjakk Matt.

Fire av disse lagene kom seg videre fra sluttspillet på lørdag og var klar for 1/8-delsfinaler på søndag.

Norgesmester Lund Futsal har ikke vist samme klasse denne sesongen og har røket tidlig ut i de to turneringene i Gimlehallen de har deltatt i. I helgen klarte de å ta seg videre fra lørdagens puljespill, men i 1/8-delsfinalen mot Luringane fra Stavanger ble det tap 0-2 og dermed over og ut for denne gang.

Blaker IL vant en overbevisende 3-0 seier over El Haam fra Oslo i sin 1/8-dels finale. kvartfinalen måtte imidlertid de også strekke våpen mot Luringane og tapte 1-0.

Volvo240 har vært i finalen i begge turneringene som har vært spilt i Gimlehallen i høst. I NM ble stopp i 1/8-delsfinalen mot Oslo Futsal. Kampen var meget jevnspilt og med uavgjort etter ordinær tid måtte lagene avgjøres seg i mellom med straffesparkkonkurranse. Her trakk Oslo Futsal det lengste strået og vant til slutt 7-6.

Albbos har vist storform denne høsten og vunnet begge turneringene som har vært spilt i Gimlehallen. De reiste derfor til NM med forhåpninger om å bite godt fra seg i mesterskapet. Emir Hopovac, som for tiden spiller fotball for Våg FK, regnes for en av landets beste futsalspillere. Med ham i spissen kunne Albbos ta seg videre med 1-0-seier i 1/8-dels finalen over Ticamasaga og 2-0 seier i kvartfinalen over La Familia. I semifinalen ble det imidlertid full stopp da de møte AJ Futsal fra Oslo, det ble 0-4 til slutt. AJ Futsal gikk senere helt til topps i NM og kan overta tronen etter Lund Futsal et års tid.

Albbos er imidlertid strålende fornøyd med tredjeplassen og bronse i NM. Keeper Anel Bosnjo ble kåret til NMs beste keeper. Følgende spillere deltok for Albbos: Emir Hopovac, Altin Ujkani, Sinan Maksumic, Elo Kristensen, Albert Pepaj, Christoffer Larsen, Anel Hopovac, Anel Bosnjo og lagleder Bahri Ujkani.

Siste turnering i 2018 for IFS Indoor spilles 9. desember i Gimlehallen.