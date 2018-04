To Fløy-perler til liten nytte

NARDO: Første omgang starter med et tidlig mål fra Nardo før ti minutter var spilt. Nardo ruller ballen fint på høyresiden og legger hardt inn foran mål. Christoffer Engan er først på ballen og det står 1-0 til hjemmelaget. De fortsetter å kjøre kampen og får også en scoring annullert for offside etter 20 min spilt.

Fløy utligner deretter ved Torje Wichne som tar ansvar, stjeler ballen, setter på turboen og raider målrettet mot Nardo-målet. Forsvaret deres klarer ikke å holde følge og Torje setter ballen forbi keeper og i mål. 1-1 etter 23 minutter. Men Nardo skulle svare nokså kjapt. De får en corner som blir klarert, men dessverre ikke langt nok og Nardo får lempet ballen inn i boksen igjen. Der har Sander Noreide løpt seg fri og får avslutte enkelt på mål, 2-1.

Se høydepunkter her:

Fløy kommer mer inn i kampen like før pause, der de skaper flere store sjanser som blir reddet og avverget på streken. Men 2-1 står seg til pause og Fløy må opp i ringene i 2.omgang hvis det skal bli poeng.

Andre omgang var preget av mye spill mellom 16-meterne til begge lag, lite sjanser i første del av omgangen. Ugland blir byttet inn for Sigurdsen på venstrekanten. Så etter 65 minutter dukker Jakob Toft opp, han får ballen servert av Hallandvik med 16-meteren og klinker til på halvvolley. Utagbar for Nardo-keeperen og Toft tegner seg på scoringslisten.

Fløy er inne i kampen igjen med 2-2 på tavlen. Med kvarteret igjen å spille går Nardo i angrep og er heldige da Fløy ikke får klarert. De triller ball i boksen og finner en umarkert Arne Gunnes, som får en enkel jobb med å sette inn 3-2 fra åtte meter.

Nikola Trajkovic er tydelig misfornøyd med en hendelse i forkant av målet og etter diskusjon med dommeren blir han til slutt vist på tribunen, til tross for at han bare stiller et enkelt gjentakende spørsmål. Fløy setter inn både Ask Mikkelsen og Sebastian Fredriksen i jakten på redusering. Men 3-2 står seg til dommeren blåser av kampen og Fløy må reise tomhendte hjem. Nardo er mest effektive med sjansene de skaper og må sies å være det beste laget i lørdagens kamp.

Kommende helg spiller Fløy hjemme mot Stjørdals-Blink, søndag 6.mai med avspark kl 14.30.