Full klaff i Ironman-debut

For et drøyt år siden fant ut at jeg ville ha en alternativ feiring av min 48-årsdag. Å gjennomføre Ironman København 19. august 2018 på under 13 timer ble valgt ut som et mål.

Jeg har tidligere gjennomført en maraton og syklet Kristiansand-Hovden to ganger. Svømming er jeg ikke like erfaren i. Forberedelsene og treningen var det ingen problem å være motivert for, men en del skader og perioder med mye smerter under føttene medførte mye alternativ trening i høst og vinter. Styrketrening, svømming, yoga og romaskin fungerte bra en periode. Etter mye rehabilitering var jeg klar for å begynne å løpe igjen.

Jeg trente jevnt og godt og formen ble bedre og bedre. Da jeg i slutten av juni passerte 50 dager igjen til 19. august og Ironman København, var beina også klare for sykling. Det ble mye langturer for å få sykkelformen på plass. Men var det nok for å klare å gjennomføre en Ironman? Usikkerheten lå og lurte.

Valgte bort Skagen

Vi dro nedover fredagen, en fin ferjetur sammen med flere kolleger fra jobb som skulle på årets sykkeltur til Skagen. Stemningen på ferja var god og de ønsket meg lykke til på med min Ironman-debut, jeg tror de tenkte jeg var litt sprø som valgte det blodslitet fremfor en hyggelig tur til Skagen.

Sammen med min kone Karen kjørte vi sørover til København for registrering og henting av startnummer. Først der og da skjønte jeg hvor stort arrangement dette var. Her møtte jeg andre Ironman-deltakere, noen med mange Ironman i beina og andre ferske som meg. Jeg gledet meg, men kjente også at spenningen og nervøsiteten økte time for time. Resten av dagen gikk med til å delta på racebrifing og orientere meg på skiftsone T1 og T2. Om ettermiddagen var det innlevering av sykkel samt skift/klær. Tre ulike bagger, rød, blå og hvitpose. Mye å holde styr på.

Jeg våknet søndag kl. 05.00 og hørte Karen si gratulere med dagen, tenk 48 år, og klar for å debutere på Ironman København! Jeg spiste en god frokost, med korn, egg, bacon, brød og to kopper kaffe. Vi spaserte ned til Amagerstrand og møtte et hav av utøvere. Stemningen var helt fantastisk. De nesten 3000 deltakeren fokuserte på seg selv og utstyret. Jeg tok en siste sjekk på sykkelen, før jeg brukte god tid på å få på meg våtdrakta. Det var god temperatur i sjøen og kroppen var i konkuransemodus. Dette skulle bli første gang jeg svømte så langt som 3,8 km.

Jeg var i pulje 4, i rosa badehette, med mål om å være oppe av vannet i løpet av 1 t og 30 min.

God start

Jeg jobbet med ikke å stresse, men finne min rytme, puste, flyte og crawle jevnt. Flere svømte forbi meg, men jeg lot meg ikke distrahere og navigerte rett rundt bøyene vi skal svømme rundt. Jeg brukte ikke for for mye krefter og startet løping inn mot skiftsone T1 etter en time og 23 minutter i vannet.

Godt fornøyd med det var neste delmål å komme greit i gang med sykkeletappen og få inn næring. De første milene var litt teknisk sykling i København sentrum, med svinger, brostein, hull i asfalten og flere kumlokk. Deretter bar det ut på «landet» og en rundløype vi skulle sykle to ganger. Jeg fant en god stilling med fin rytme og god tråkk i pedalene. Jeg sjekket pulsen jevnlig og klarte å ligge lavt, samtidig som farten var god.

Jeg var mentalt forberedt på å møte veggen i løpet av sykeletappen. Etter rundt 150 km begynte jeg å merke kjøret, men var langt fra å være i kjelleren. Nå gjaldt det å komme seg inn de siste milene uten uhell. Jeg holdt god fart inn mot København sentrum til T2 og parkeringskjelleren på Ofelia Plads. Der knyttet jeg på meg joggeskoene, tok meg tid til et toalettbesøk og var klar for maraton i Københavns gater.

Jeg kom opp til en herlig stemning med musikk, folk som heiet, jublet og ga high five. Det var veldig motiverende! Beina føltes kjempebra, jeg passerte løper etter løper og første kilometer gikk unna på 4,30 minutter.

Vi skulle løpe 4,5 runder i en løype der vi passerte Amalienborg slott, Havfruen, gjennom Nyhavn og forbi Det kongelige teater. Det var en helt fantastisk stemning i gatene, jeg kjente en enorm glede, selv om å løpe etter 180 km på sykkel er krevende og jeg merket allerede etter 12 kilometer at beina virkelig hadde fått kjørt seg. Jeg klarte å holde en jevn fart på ca. 5.20 minutter per kilometer og fylte godt på med drikke og mat på matstasjonene. Det gikk i cola, energidrikk, bananer, barer og gel, alt gikk ned på høykant og energibalansen i kroppen føltes bra.

Krevende avslutning

Til passering for fjerde gang var beina totalt møre, nå var det en kamp med meg selv. Innbitt sa jeg til meg selv at dette fortsatt er gøy, dette er herlig, dette gjør godt, dette er jeg god på. Jeg hentet inspirasjon i alle tilskuere som sto langs løypa og ropte heia Norge, heia Arne.

Jeg tenkte på all treningen som var gjennomført det siste året og kjente jeg hadde krefter igjen til å holde jevn god fart også på siste runden. De siste kilometerne var blytunge, men jeg fikk ikke kramper og jeg hadde ikke gått tom for energi. Det var bare å presse kroppen maksimalt. Inn mot mål hørte jeg jubelen og løftet armene, fant fram smilet og kjente på den fantastiske mestringsfølelsen idet jeg passerte mål på 10.44,39 og hørte speaker ropte: Arne Tregde from Norway – you are an Ironman.

Opplevelsen hadde vært helt fantastisk, alt klaffet 100 prosent for meg denne dagen, med et resultat langt bedre enn forventet og en tid mye bedre en jeg hadde drømt om. Jeg var i en enorm lykke- og adrenalinrus, og gikk bort til Karen i målområdet og fastslo: Dette var sykt gøy og dette skal jeg gjøre igjen!

Ett år til neste bursdag, nye mål må settes.