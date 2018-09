I alt ble det fem norgesrekorder og syv vesteuropeiske rekorder på ni løft i helgas vesteuropeiske mesterskap på Hamar.

Etter en lang og tøff treningsperiode var det tid for å forsøke seg mot sterke løftere fra andre land. I fjor vant jeg min klasse i vesteuropeisk mesterskap i en tøff konkurranse og denne gangen visste jeg at konkurransen ville bli enda tøffere.

Jeg har gledet og gruet meg til konkurransen i lang tid. Det var på hjemmebane og jeg hadde på forhånd vært offensiv og sagt at målsetningen var pers i alt og seier. Vanligvis blir jeg skikkelig nervøs før stevner. Jeg klarer som regel å utsette de verste nervene til kvelden før løfting. Det var litt annerledes denne gangen. Jeg ble mere nervøs enn vanlig og låste meg inne alene på hotellrommet tidlig kvelden i forveien. Dette er noe jeg pleier å gjøre fordi jeg liker å slippe å forholde meg til andre mennesker når jeg blir skikkelig nervøs. Det er også litt for å skjerme andre mennesker fra den personen jeg blir når jeg skal løfte. I mitt hode skal jeg i krig og da er jeg ikke særlig hyggelig å være rundt.

Her er video av alle løftene mine:

Nerver, nestenuhell i heisen og grønnfarge i ansiktet

Natten ble ganske lang. Jeg våknet mange ganger av rare drømmer og kaldsvetting pga nervene. På morgenen stod jeg opp kl.07.00 for å sjekke hva jeg veide. Jeg kledde på meg og gikk ut i heisen. Der føltes det som om jeg fikk en slag i magen og jeg måtte kjempe hardt for å ikke spy. Jeg brakk meg flere ganger og heldigvis var jeg alene så ingen fikk se hvor stakkarslig jeg så ut. Jeg fikk veid meg og hadde gått ned 2,5 kilo i løpet av natten.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Jeg veide meg deretter inn og målet var nå og få i seg noe mat og væske. På vei til frokost traff jeg foreldrene mine, noe som var hyggelig. Jeg sa hei og gikk inn til frokost for å forsøke å få i meg noe mat. Nervene var nå intense. I ettertid har jeg blitt fortalt at moren min syntes jeg så grønn ut og lurte på om jeg var kjempesyk. Hehehehe! Var heldigvis bare veldig nervøs.

Konkurransen

Endelig var det på tide å begynne å varme opp til løftingen. Oppvarming pleier å hjelpe mot nervene og det ble lettere å lure inn litt næring mellom oppvarmingsløftene. Oppvarmingen i knebøy gikk veldig bra. Jeg følte meg sterk og åpnet på 285,5kg og vesteuropeisk rekord allerede på første løft. Det gikk lett og vi høynet til 295,5kg i andre løftet. Det gikk bra det også. Enda en rekord. I siste løft la vi på 303kg, Det er noe magisk med å ha over 300kg på ryggen. Jeg løftet dette også og kunne nok ha løftet enda litt mer. Norgesrekord i knebøy og enda en vesteuropeisk rekord! Jeg ledet nå med 11,5kg på nestemann.

Per Gunnar Roalkvam

På siste løftet i knebøy skled stangen litt på ryggen og det knaste skikkelig i høyre håndledd. Det var forferdelig vondt og jeg ble nødt til å vurdere litt hva jeg skulle gjøre videre. Jeg forsøkte meg på oppvarming i benkpress og det føltes ikke bra. Men etter litt behandling med is og kompresjon så føltes det ok å løfte. Det var aldri på noe tidpunkt aktuelt å gi seg, men for å ta litt hensyn til dette så valgte vi å senke åpningsvekten i benkpress og fikk sikret inn to løft og 205kg i benkpress. Jeg var sjanseløs på siste forsøk på 212,5kg.

Etter benkpress var forspranget mitt krympet til 5,5kg.

Markløft-magi

Det var nå tid for favorittøvelsen min markløft. Oppvarmingen føltes veldig bra og jeg tror allerede her at jeg psyket ut motstanderne mine. Jeg løftet 295kg som siste oppvarmingsløft. Det var så lett at jeg bare begynte og le. Jeg visste der og da og de andre ikke hadde noen sjanse i dag. Jeg følte meg uovervinnelig! Jeg hadde fortalt Lars Samnøy om målsetningen min før konkurransen. Nemlig gull i klassen og beste løfte av alle på konkurransen på poeng. Så fokuset nå ble smarte høyninger for å nå målet mitt.

Per Gunnar Roalkvam

Første løft var 317,5kg. Det føltes utrolig lett. Vi høynet deretter til 333kg, hele 6,5kg over min egen norgesrekord og også ny vesteuropeisk rekord med 0,5kg. Denne vekten fløy opp i det som var mitt beste løft noensinne.

Det var nå tid for siste markløft. Jeg hadde allerede vunnet klassen min, de andre var sjanseløse. Jeg hadde også blitt beste løfter på poeng av alle de mannlige løfterne. Fokuset ble nå på å slå en milepæl jeg har tenkt på i mange år. Nemlig å løfte mer enn Andreas Hjelmtveit sin rekord på 340kg fra 2014. Jeg bad om 340,5kg på stangen. Jeg får frysninger og gledestårer i øynene bare av å tenke på det.

Per Gunnar Roalkvam

340,5kg fløy opp og jeg kunne endelig slippe løs følelsene som hadde boblet i meg i lang tid. Det ble mye gledestårer og snørr. En deilig følelse!