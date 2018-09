Trippelseier til Grimstad-syklist

HORTEN: – Dette var gøy, sier Oskar strålende fornøyd.

Roserittet er et tre dagers etapperitt og regnes for å være et av de hardeste rittene for de aldersbestemte klassene. Rittet ble arrangert for 56. gang, og samlet nærmere 200 ryttere fra hele Norge.

På fredagens tempo vant Oscar M15/16 års-klassen med den imponerende tiden 12.12. For å få det til måtte han sykle med 45 km/t i gjennomsnittsfart. Julie Bjerga fra Grimstad vant tempoen i K13/14 års klassen.

Dagen etter syklet de eldste rytterne den tradisjonsrike ”Hvarnesrunden”. Runden innbefatter at rytterne må opp både Hvarnesbakken og Gregershullet. Den førstnevnte bakken er en 6 km lang bakke med stigning på opp mot 28 prosent. I denne bakken var det Anders Rustekaas Fevang fra Grimstad som virkelig tråkket til, og var omlag to minutter foran hovedfeltet på toppen av bakken.

Privat

I den neste bakken var det Oscar som var blant de sterkeste, og fra toppen av bakken og inn mot mål imponerte han med aktiv og hard sykling. Han toppet dagen ved å vinne spurtoppgjøret og dermed sikre seg seier nummer to denne helgen. Anders kom inn på en sterk 17.plass.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

På den siste etappen var det en rekke ryttere som ønsket å rykke ifra feltet og Oskar. Oskar stod imot alle angrepene, og klarte å vinne spurtoppgjøret. Med tre strake etappeseire vant han dermed klassen suverent sammenlagt.

Privat

–Det var rått å klare å vinne alle etappene. Dette viser at jeg er i god form, og jeg gleder meg til neste helgs ungdomsmesterskap, sier Oskar.

Etter å ha vunnet tempoetappen fikk Julie Bjerga sykle i gul ledertrøya på lørdagens fellesstart i K13/14 års-klassen. Julie har oppnådd flere gode resultater denne sesongen. På fellesstarten møtte hun sterk motstand fra ei jente fra Nordhordaland. Hun ble dermed skjøvet ned til andreplass sammenlag, etter å ha blitt nr to på begge fellesstartene.

En annen Grimstadsyklist som har hatt en god sesong er Sindre Hansen. Denne helga ble han nr 11 sammenlagt i M13/14 års-klassen. Han syklet to solide fellesstarter, men ødela litt for sammenlagtplasseringen sin da han falt på tempoetappen – og tapte verdifullesekunder.