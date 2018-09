Høstens villeste utfordring!

Denne gangen på Island med et tredelt to-dagers løp i rå og vill natur.

Det var en spent gjeng som møtte opp på Kjevik om morgenen 6. september for å reise til Island og konkurrere med tilsvarende spent delegasjon fra Danmark. I år som i tidligere år visste deltakerne forsvinnende lite om hva de skulle bli utfordret på de neste dagene. Det eneste som var kjent var at det ville være to dager med utfordringer som man skulle gjennom før vinnerne ble kåret.

Obstacle Course Racing (OCR) har blitt svært populært senere år med store arrangementer som Toughest, Viking Race, Fisherman Friend Strongman Run med flere. Budz Boot Camp arrangerer hvert år en egen uhøytidelig (i alle fall for de fleste) OCR-konkurranse som er åpen for alle. Hvert års konkurranse har sin egen vri slik at man aldri vet helt hva man går til. I år skulle hvert lag bestå av to personer uansett kjønn der deltakerne får testet sin maksimale og utholdende styrke, kondisjon, smidighet, balanse og det å jobbe hardt over tid med stort press.

Selv om utfordringene står i kø og man skal kjenne at man presser seg godt og vel utenfor komfortsonen, er det samtidig veldig mye fokus på samhold og at man skal ha det gøy. Her er det ingen som spenner bein på konkurrentene, det er snarere en lagånd på tvers av de konkurrerende parene der det gjelder å heie hverandre frem. Det er noe av det som kjennetegner stemningen og samholdet på Budz!

Vel fremme på Island startet den norske delegasjonen med et nærmest lovpålagt besøk til den Blå Lagune. Med sur vind og glohett vann var det en avslappet stemning og en rolig oppladning til neste dag. Destinasjonen lå drøye to timer nord for Reykjavik der det er tett mellom sauene og langt mellom tettstedene. På konkurransens første dag var alle deltakerne fra Norge og Danmark samlet i en internatskole som var blitt omgjort til hotell. Laugar i Sælingsdal har mengder av nærmest urørt natur og er et imponerende skue, og de fleste deltakerne kunne ikke la være å ta en liten topptur selv om alle visste at konkurransen ville starte samme kveld.

Etter en gøyal organisert oppvarming som minnet om en blanding av barneskolegym og sirkus fikk de første fire lagene beskjed om å stille opp i badetøy. Del 1 av konkurransen var i ferd med å starte der hvert lag fikk 30 minutter på å svømme 500 meter og så utføre hhv 400, 300, 200 og 100 repitisjoner av ulike styrkeøvelser. Hvert lagmedlem måtte så svømme en bassenglengde som redningssvømmer med den andre “på slep” før del 1 var ferdig. Det var en spent gjeng som så gikk og la seg i påvente av en heftig dag med del 2 og 3 av konkurransen. Tidlig neste dag troppet hele gjengen opp klar for instruksjoner til del 2.

Del 2 startet med en såkalt “buy in” der man utfører diverse øvelser før man får lov til å starte selve konkurransen. Hoveddelen gikk ut på å få tak i spesifikke sider av forskjellige bøker plassert på seks ulike poster rundt i terrenget, og for hver bokside måtte man returnere til basen for å gjøre en “workout” som tilhørte denne posten. Som belønning fikk man tegnet et kryss på t-skjorten for hver fullførte post. Øvelsene mellom løpene utfordret hele kroppen og også det mentale, hele tiden med fokus på samarbeid og lagånd.

Til sammen var det rundt 25 forskjellige øvelser man var gjennom på del to i tillegg til all løpingen. Boksiden man måtte jobbe mest for lå nesten 400 høydemeter over selve basen, så melkesyren meldte seg for samtlige etterhvert som løpet utspilte seg.

Når man hadde seks boksider og seks kryss på ryggen, var man klar for en “buy out” og selve konkurransen var ferdig når laget flippet et stort traktordekk. De raskeste fullførte løypa på rundt tre timer, mens andre holdt på i over fire timer. Felles for alle lag var at innsatsen og innstilling var på topp, og det islandske været viste seg fra sin aller beste side.

Etter lunsj møtte alle opp for del tre av konkurransen. Det var stor spenning knyttet til denne da det ble satt ut rykter og drevet med skremselspropaganda fra løpets ledelse på forhånd. Ganske så utmattet etter del en og to var det mange som grugledet seg til del tre. Det ble en hyggelig overraskelse da del tre viste seg å være sauesanking!

Målet var å hjelpe de lokale bøndene med å jage sauer inn i en liten innhegning og så lede den ene bondens sauer til riktig bås ved å se på øremerkingen. Til de flestes overraskelse viste dette seg å være en stor “happening” blant folk der både de yngste og eldste i samfunnet tok del. Del tre ble nærmest som et kulturelt innslag å regne før det hele ble avsluttet med en dram “Brennivín”, en islandsk akevitt. Vel tilbake ble det servert en nydelig tradisjonell islandsk lammerett før festen startet og vinnerne ble kåret.

Den norske delegasjonen gjorde det skarpt med tredjeplass i dameklassen samt pris for beste innsats (teamspirit) til Vilde og Madeleine som smilte som sola gjennom all lidelse, beste herrelag med Arve og Jostein samt tredjeplass for miks-lag til Kjetil og Kristin. For Kristin ble det pallplass tredje året på rad, og resten av de norske pokalene gikk til debutanter i Team Challenge. Imponerende fra alle sammen! Vel overstått med selve konkurransen ble de neste dagene på Island preget av lave skuldre, varme kilder, sightseeing, rå natur og masser av velfortjent avslapping.

I 2019 blir konkurransen arrangert i Vejle i Danmark, og det forventes å bli en god delegasjon fra Kristiansand som på ny skal forsvare Norges ære i Budz Team Challenge. Ønsker du å bli en del av Budz er det alltid plass til flere både på Lund og i Lillesand, og du vil garantert aldri kjede deg eller angre på den avgjørelsen!