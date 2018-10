Donn-damene vant nøkkelkamp

KRISTIANSAND: De tre poengene er nok til å sikre minst niendeplass i Donn-damenes første sesong i avdelingen, og med seier i sesongavslutningen hjemme mot Vålerenga 2 til helga kan laget til og med klatre til åttendeplass.

Men den etterlengtede seieren søndag ble ingen lett reise, og kristiansanderne har spilt langt bedre kamper tidligere i år og tapt. Forskjellen denne gang var at marginene endelig var på Donns side.

– Jeg syntes vi startet friskt og var soleklart det beste laget i åpningen. At Stabæk fikk det første målet, var ufortjent. Det skjedde så noe med laget, og vi slurvet voldsomt. Vi ble veldig dype og klarte ikke å holde oss til kampplanen. Beina gikk seinere enn vanlig og pasningsspillet var slurvete, sier Donn-trener Mads Ljosland.

Han synes laget løftet seg i andre omgang, og at seieren var fortjent.

– Likevel har vi en lang vei å gå, for det var mye jeg ikke var fornøyd med i dag. Vi har tapt kamper på langt bedre dager enn dette, sier treneren.

Tidlig baklengsmål

Da Stabæk tok ledelsen etter et kvarter, gikk det mot nok en blytung dag for de blå og hvite. Det var 22. gang Donn slapp inn mål i løpet av 20 åpningsminutter i 2. divisjon i år – på 19 kamper! Dette har vært et av lagets store hodepiner i år, og ødelagt mange kamper nesten før de har kommet i gang.

Roar Tolfsen

Og typisk nok kom målet ett minutt etter at Donn selv misbrukte en stor sjanse.

Men selv om Stabæk styrte spillet utover i førsteomgangen, skapte de lite. Og da de først fikk muligheten rett før pause, leverte Donn-keeper Frida Almåsstø Syrstad (18) en mesterlig enhåndsredning – kanskje sesongens viktigste.

– Det er selvfølgelig alltid deilig å redde, men kanskje spesielt når det står 0-1 og man ser i ettertid at det muligens ble avgjørende for utfallet av kampen. Det er alltid moro å bidra positivt i sånne kamper, sier Donn-keeperen.

Snudde på 92 sekunder

Etter pause var det bedring å spore hos vertskapet, og i løpet av 92 sekunder var 0-1 blitt 2-1. Det første gjorde lynraske June Tønnesland Johansen helt på egenhånd. Hun fikk ballen av Leah Nygaard, skar inn fra sin posisjon på høyrekanten og sendte ballen kontant i mål bak Siri Ervik. Da var det spilt 55 minutter.

Anders Jensen

I neste angrep åpnet Mina Ljosland hele Stabæk-forsvaret med en lekker langpasning til samme Johansen. Målscoreren fant deretter Marte Lønn Foss som iskaldt lobbet ballen over Stabæks sisteskanse.

Resten av kampen ble jevnspilt, nervepirrende og tidvis uryddig. Veldig farlig ble det ikke foran noen av målene før June Tønnesland Johansen seks minutter før slutt igjen steget forbi Stabæk-forsvaret på høyresiden. Hun forserte til dødlinja, slo 45 grader ut til Marte Lønn Foss, og hun fikk en enkel jobb med å score.

Mer tro

– Jeg synes at vi er mer på etter pause, og har mer tro på det vi gjør. Det fører til at vi blir farligere og at vi scorer tre fine mål. Min egen prestasjon er jeg veldig godt fornøyd med, og jeg blir jo spilt god av lagvenninnene også, da, sier June Tønnesland Johansen (17).

Nå ser hun og lagvenninnene fram til serieavslutningen mot Vålerenga 2. Her har Donn absolutt noe å hevne etter knepne tap i både Gothia Cup (1-2) og 2. divisjon (2-3) tidligere i sesongen.

PS! Reservelaget avsluttet sesongen i 3. divisjon før høstferien med en ellevill 3-3-kamp mot Vindbjart på Moseidmoen. Donn ledet både 1-0 og 3-2, men måtte ta til takke med ett poeng. Kamilla Greibesland Dahle (14) fant nettet to ganger, og ble dermed toppscorer i sin første sesong på seniornivå.