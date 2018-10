Sterk Donn-seier på bortebane

LARVIK: Donn-trenerne Lars Kristian og Pål Erik Pedersen satt opp laget til en 4-5-1-formasjonmot Halsen på Bergeskogen kunstgressbane.

Donn stilte med følgende lag: Nils Fredrik Udjus – Fredrik Tangen, Asle Bruce Mollestad, Marius Hammersmark, Brian Jensen – Bjarte Richardsen, Niklas Brenna Karlsen, Jesper Minge Jansen, Truls Anthonsen, Sander Bakke Michelsen – Stian Ingebrethsen.

Jevn 1. omgang

Hjemmelaget startet kampen best med et par halv sjanser, en del fint spill og mange cornere. Etter 17 minutter måtte keeper Udjus vise frem ferdighetene sine da Halsen trillet fin fotball og kom til skudd fra 16 meter som Udjus reddet suverent ut til corner. Etter det fjerde hjørnesparket til Halsen, vant de duellen i boks og headet ballen nede ved stolpen som ble reddet på strek.

Donn klarte ikke å skape det store i 1. omgang. Donn hadde bare et frispark som Fredrik Tangen vanligvis er farligere på, men satte frisparket langs bakken som ikke ble noe problem for Halsens keeper. Donn kom til et par ufarlige skudd men det holdt ikke og lagene gikk til pause med 0-0.

Mer action etter pause

Andre omgang startet med et par halvsjanser for Halsen. Etter 54 minutter spilt gjorde Donn sitt første bytte, ut: Bjarte Richardsen, inn: Marius Wallentin Wigleif. Etter 58 minutter fikk Halsen spilt seg frem til et innlegg som endte i en volley-avslutning som Donns keeper Nils Fredrik reddet mesterlig. Etter 61 minutter gjorde Donn sitt andre bytte, ut: Truls Anthonsen, inn: Andreas Sersland.

Like etter begynte lakkskofotballen å komme seg, og Donn fant mer roen i spillet. Etter 69 minutter smal det i boksen og høyt oppe i luften fant du solbrune Marius Hammersmark som DUNKET ballen over keeper og i nettveggen. Halsen virket rystet etter 0-1 -målet og bortelaget klarte å stenge igjen buret totalt.

Etter 81 minutter gjorde Donn sitt tredje bytte, ut: Sander Bakke Michelsen, inn: Jacob Just.

Scoring på overtid

Bortelaget lå veldig lavt og forsvarte seg solid de siste minuttene av kampen. Halsen måtte frem for å prøve å skape noen sjanser, dette endtemed at Donnkontret med venstreback Brian Jensen som kriget til seg ballen og forserte opp langs siden og kombinerer med Stian som prøvde å spille tilbake til Jensen. Brians avslutning endte i klabb og babb og ballen havnet til slutt hos Jacob Just som satte ballen kontrollert nede ved stolpen.

Fortjent seier

Alt i alt var kampen veldig jevn hvor begge lag hadde en del sjanser men bortelaget Donn var mer presise i de avsluttende fasene foran mål. Donn tok med seg hjem en fortjent 0-2-seier. Donn er nummer seks på tabellen med 34 poeng, fire poeng bak Halsen på femteplass.

Vi ønsker publikum hjertelig velkommen til kommende hjemmekamp, lørdag 13. oktober mot Madla kl. 15 på Kongsgård Arena.