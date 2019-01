Snartemo fornøyd etter premiereløpet

Snartemo, som i år stiller med innleid Skoda Fabia R5 fra PTR (Pontus Tidemand Racing) i den raskeste NM-klassen, var da første NM-runde Sigdalsrally dro i gang lørdag. Etter ett år borte fra rally og med en helt ny bil, var det mye å sette seg inn i. Med kun fem-seks mil i kroppen på vinterføre med en slik bil, og med tidenes startfelt i norsk rally (med hele fire VM-sjåfører på startlista), var målet å komme seg til mål uten dramatikk og med god progresjon utover dagen.

Etter en litt prøvende start på den første fartsetappen, ble tempoet gradvis øket jo bedre kjent Snartemo ble med hvordan bilen oppførte seg. Inn til første service var det kun et stort smil å se fra mannskapet. Etter tre etapper kjørt viste resultatlista sjetteplass totalt. Alt gikk altså etter planen.

Teamet på service sørget for at bilen var på topp og klar for neste runde. Noe som er veldig uvant for Snartemo, som jo er vant med å skru alt selv. Planen var nå å øke litt mer på tempo på de to neste etappene, noe som så ble gjort. Avstanden opp til de beste blir stadig mindre, selv om den overlegne lederen (russeren Gryazin) nå ledet med 2.27,8. Dette var forventet da disse gutta normalt kjører WRC 2 (VM-løp).

Oliver Alfredsen

På siste service følte Snartemo at det var på tide å endre litt på oppsettet på Skoda’en. Noe som resulterte i at bilen ble enda bedre å kjøre, og at tidene gikk ytterligere ned. Kampen på de tre siste etappene besto nå å prøve å ta igjen Kenneth Johnsrød, som hadde en knapp ledelse på 12,3 sekunder og lå på femteplass totalt.

På sjette etappe knappet Snartemo inn 5,1 sekund på Johnsrød. Bilen fungerte nå bedre enn første gangen gjennom etappen. Det samme gjentok seg på den nest siste etappen, 5,3 nye sekunder var hentet inn. Før den siste og krevende Letmolia etappen skilte det kun 1,9 sekunder mellom Snartemo og Johnsrød. Det var dermed helt åpent og fullt mulig å kapre femteplassen totalt. Det startet i høyt tempo med god kontroll, men midtveis på etappen var veien litt overbrøytet, og farten var nok i høyeste laget, bilen driftet ut og tok tak i brøytekanten.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

På mirakuløst vis klarte Snartemo å få bilen på veien uten at det måtte måkes. Konsentrasjonen fikk seg en knekk samtidig som rutene dugget igjen av all snøen. Bilen tok også inn snø i luftfilteret, noe som gjorde at effekten ble redusert. Vel i mål på etappen, var det bare å konstatere at slaget om femteplassen var tapt. Men uten en skramme på bilen og med god progresjon gjennom hele dagen, var det en fornøyd Snartemo som rullet over målrampa.

Teamet tar med seg denne erfaringen til neste NM-runde, Rally Hadeland, som kjøres allerede om to uker. Målet er da å knappe innpå enda noen sekunder.