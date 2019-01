KBK-duo vant årets første turnering

FROGNER: Alle de beste i Norge var med da U15- og U17-spillerne møttes til rankingturnering på Frogner utenfor Oslo i helgen. Og fram av alle slag slått i Frognerhallen stiger to som de store navn, og begge er fra KBK; Julie Abusdal og Kevin Elson.

Paret tapte riktignok mixeddouble-finalen i to jevne sett, men i single var de best av alle. Julie Abusdal (15) vant for første gang på flere år single i slikt selskap og viste at framgangen på treningene ble hentet fram også under viktig turnering. Hun tapte første sett mot Jenny Rajkumar 21-9, men vant de to neste settene 21-18 og 21-14.

– Julie spilte bra, men vi har sett enda bedre spill på treningene. Jeg gleder meg til å se henne videre, sier KBK-trener Rik Hermans.

Kevin Elson (15) gjorde det samme i herresingle. Den ene konkurrenten etter den andre ble viftet vekk. I finalen skjedde det samme som med Julie: Han tapte første sett, men dro seg inn og vant 21–19 og 21-16 over arrangørens Amund Rikheim Huus. Det blir spennende å se hvordan dette ender under mesterskapene senere i sesongen. Igjen: Treningene har vist at noe stort er på gang hos 15-åringen. Kevin er også tatt ut på KBKs elitelag som spiller lagkamper om to uker i Badmintonsenteret.

To navn til må nevnes fra KBK-siden blant U17-spillerne. June Bøhn (16) og Herman Ruud (16). De fikk 3. plass i mixed double etter kjempebra spill. Hermans teknikk og fotarbeid er i toppklasse, og Junes stødige og stadige framgang er veldig interessant. Hun tapte en jevn tresetter mot Jenny Rajkumar i gruppespillet og viser stor spilleforståelse.

De fleste KBK’erne i U 15-klassen er førsteårs og nådde bare kvartfinaler stort sett. Men mye talent som skal dyrkes videre:

– Bare vent. Det er mange gode i løypa etter Kevin og Julie, fastslår trener Rik Hermans.