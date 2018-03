Idrettsstipend til Vindbjart-talent

VENNESLA: IL Vindbjart har siden 2006 hatt stipendordningen til utøvere som viser ekstraordinær innsats og får til gode resultater i sin idrett.

Hanne har gode resultater både i friidrett og på ski. Særlig 10. plassen i uoffisielt NM i langrenn for 14-åringer i 2017 henger veldig høyt. I tillegg kommer flere kretsmesterskap, både på banen med løpesko, og på snø med ski. De siste årene har hun hatt god fremgang og viser dette gjennom sin innsats, vilje til å satse på og stå på.

Hovedfokuset til IL Vindbjart er å få flest mulig av venndølene i aktivitet, uavhengig av alder og ambisjonsnivå. Vi er stolte over det høye aktivitetsnivået i alle våre grupper og vi har brede tilbud innenfor friidrett, håndball, ski og orientering. Idrettslaget er i tillegg stolte over å kunne tilby unge lovende utøver det lille ekstra som et idrettsstipend symboliserer. Det skal være både lov og mulig å få ut sitt potensialegjennom å konkurrere med Vindbjartsverdet på drakta.

Ekstra gøy er det at vår revitaliserte friidrettsgruppe er synlig med utøvere på høyt nivå. At venndølene både kan løpe fort og hoppe høyt har vi visst lenge, men endelig så kan vi tilby utøverne våre en aktiv fridrettgruppe i Vennesla og med de flotte planene for en fornyet Moseidmoen så tror vi at dette bare er begynnelsen.