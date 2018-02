KOK-løpere vant i Spania

Vinterferie-samlingen i Spania ble avsluttet med deltakelse i Lorca O-meeting. Her deltok vi KOK-løpere i sprint, mellomdistanse og langdistanse. Mange nasjoner deltok, og vi hevdet oss meget godt.

På langdistanse med fellestart lekte Dag Blandkjenn til tider med konkurrentene i Menn elite og vant som han ville! David Runde gjorde også et strålende løp i Herrer 18 og dro komfortabelt i land seieren. Undertegnede vant i klassen Herrer 20 i lørdagen sprint.

Samlingen har for øvrig holdt høy kvalitet i alle ledd. Gode tilrettelagte økter av O-travel, fin variasjon av sprint og skog, samt gode muligheter for individuell tilpasning i forhold til skader. Å avslutte samlingen med et par konkurranser i regi av Lorca O-meeting falt også i god smak hos utøverne.

Kristiansand Orienteringsklubb

Resultater fra Lorca o-meeting finner du her

Intervju med Dag Blandkjenn etter seier i M-elite på langdistansen kan du se her:

