Odel Curling best på Sørlandet

«Sirkus Odel» er nå inne i sitt tredje år som curlinglag. Laget Live-streamer alle sine kamper på Facebook og har per skrivende stund 1055 følgere på den sosiale plattformen. Det er tredje størst av alle curlinglag i Norge, kun slått av Team Ulsrud og det norske landslaget (Team Minera Skifer).

På en mail fra medieansvarlig i Odel Curling får vi høre følgende:

– Vi har nok mange følgere fordi vi er typisk antihelter med en urealistisk målsetting mange folk kan kjenne seg igjen i. Vi vet selvsagt at vi sannsynligvis ikke kommer til å representere Norge i OL, men det hindrer oss ikke i å snakke høyt om det. Vi ser derfor på hvilke land vi eventuelt kan skifte statsborgerskap til hvis vi ikke lykkes her hjemme. Til OL skal vi uansett!

Aust-Agder er et av få fylker i landet som ikke har egen ishall og laget skriker etter egen hall i fylket uten at noe har skjedd foreløpig. Selv uten egen hall og lang kjørevei til kamp og trening, klarte likevel Odel Curling fra Arendal det kunststykke å bli seriemestre i Kristiansands storstue Idda, drøye to år etter oppstarten.

Nekter å gi opp OL-drømmen

Vennegjengen som på spøk sa de skulle starte eget lag etter å ha prøvd seg på curling for første gang på IDDA høsten 2016, fikk fort innpass i curlingmiljøet i Kristiansand vinteren 2017. Laget var en kasteball i starten, men da laget plutselig vant sin første kamp, begynte ting å skje.

– Vi dro rett på byen og feiret vår først curlingseier i 2. divisjon vinteren 2017. Det var en iskald tirsdag og det var nesten folketomt i Arendal! Etter et par kalde curlingbrus, bestemte vi oss for at vi skulle til OL i Beijing i 2022. Og det forplikter. I galskapen bestemte vi oss for å skape et «Odelunivers». Vi laget en plan. Hvor gode kan egentlig et curlinglag fra Arendal bli? Og hvor mye utenomsportslig galskap kan vi gjør ut av det?

Krever ishall til Arendal

Videre forteller medieansvarlig (som også er en av de fem på curlinglaget) at målet med curlingen er å skape mest mulig sirkus rundt curlingmiljøet i Kristiansand. Curling blir kanskje ikke sett på som det mest sexy idretten i verden, men det ønsker Odel å gjøre noe med.

– Vi ønsker å sette søkelyset på en idrett som passer alle typer mennesker i alle aldre. At Arendal ikke har en egen ishall, er en stor skam. Bare se på hvilket yrende folkeliv det er i hockeyhallen og curlinghallen her på Idda. Det skaper arenaer for fellesskap og glede for veldig mange mennesker. Helse i hver minusgrad! Nå må politikere og andre sterke personligheter i Arendal få øyne opp og ikke fryse fast i eget bo.

– Men foreløpig storkoser vi oss blant mange nye fantastiske venner her i Kristiansand. Vi kan nok være litt høylytte, men heldigvis har vi ikke skaffet oss altfor mange uvenner. Vi blir respektert for de klovnene vi er og heldigvis er vi fra Aust-Agder, så da blir vi ledd av uansett. Skulle vi ikke få egen hall i Arendal, har vi heldigvis fått oss et hjem her i Kristiansand!

Lager egen musikkvideo og julekalender

Hvor veien går videre for Odel Curling nå er vanskelig å spå. Det vi vet er at de har mange store planer videre.

– Neste år skal vi prøve å kvalifisere seg til NM, men vi har like store planer utenomsportslig som sportslig. Vi nærmer oss egen musikkvideo, manuset til «Odels julekalender 2019» med fokus på kosthold er i oppstartsfasen og egne curlingturneringer med sponsorer og andre idrettslag i Aust-Agder er allerede i gang. Vi har også mye annet «sirkus»-materiell liggende som kan dukke opp når som helst. Vi ønsker å skape mest mulig gleder og garantert masse irritasjon i tiden framover. Man skal aldri vite hva som plutselig skjer med Odel Curling, melder klubbens medieansvarlig.

Så for dem som ønsker å følge Odel Curlings ferd mot OL i Beijing i 2022 er det bare å følge gjengen fra Arendal på Facebook eller besøke nettsiden deres www.odelcurling.com.

