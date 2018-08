Allergisk Mandal-ordfører valset opp med Farmen-kjendis

MANDAL: Mer enn 250 mennesker hadde tatt turen til Stall Jaabekk i Mandal for å delta på Hestens dag søndag. Arrangementet fristet med både ponniridning- og kjøring, hovslagershow og ikke minst kjendisduell i det som kalles gymkhana, en underholdende oppvisningsøvelse på hesteryggen.

Mandals ordfører Alf Erik Andersen kastet glans over arrangementet, til tross for at han er svært allergisk mot nettopp hester.

– Han hadde "dopet seg ned" før han kom, og sa at det var verdt noen timer med rennende øyne og litt harking for å være med på et så vellykket arrangement, forteller Grethe Cecilie Skaar fra Mandal travklubb.

I kamp med lokale Oddvar Jensen, kjent fra Farmen, Svein Lindland, tidligere Melodi Grand Prix-deltager og hovslager Kay Hansen kjempet Andersen om seieren i gymkhana-konkurransen foran et entusiastisk publikum. Da Kay Hansen på oppløpssiden falt av sin hest, kunne ordføreren jublende vise V-tegnet ved målgang.

Køene var lange for å få være med på ponniridning- og kjøring, og på det meste var hele seks ponnier i sving samtidig for å ta unna alle de unge som ønsket å få nærkontakt med de firebeinte.