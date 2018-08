Tjomslands magiske draktbytte

Noe skjedde 20. juli i år. Da suksesstrener Øystein Tjomsland dro på seg sin nye gule og svarte kuskedrakt under Sommertravet på hjemmebanen Sørlandets Travpark, forvandlet sesongen seg fra svært god til eventyrlig. I sitt første løp med favorittklubben Starts gule og svarte farger pulveriserte Tjomsland og hesten Paulino motstanderne, og vant med 50 meter foran et ellevilt hjemmepublikum. Tjomsland svarte med en hevet arm i været halve oppløpet ned. En ny selvsikkerhet strålte ut fra Søgne-mannens langstrakte kropp.

Ekstremt høy seiersprosent

Frem til 20.juli, med sin tidligere mørkeblå kuskedrakt, hadde Tjomsland en seiersprosent på 21,8 i sulkysetet, noe som er svært sterke tall. Etter at han ble synlig som en Starts 12.mann i løpsbanen, har 47-åringen en seiersprosent på spinnville 45,5!

– Det er klart at jeg tenker på at den gule og svarte drakten er mer synlig i løpsbanen og blir lagt merke til. Jeg hadde ikke kjørt i gul drakt dersom ikke det var Start-fargene, sier Tjomsland med et smil.

Deler verdier

Etter et nært forhold til favorittklubben gjennom mange år valgte suksesstreneren å formalisere lidenskapen ved å gå inn i Starts nettverk av samarbeidspartnere innen næringslivet. Tjomsland peker på at dette ikke var noe han var nødt til å gjøre for å styrke seg kommersielt i travsporten, men peker på at verdiene Starts nye eiere forfekter sammenfaller med de han selv synliggjør gjennom sitt virke.

– Det var avgjørende for meg at Starts nye eiere gikk inn med visjoner som jeg deler. Det står respekt av det de har dratt i gang, og det er en veldig inspirerende satsning å være en del av. De gjør ord om til handling, og det er i takt med de verdiene jeg står for selv, understreker den sørlandske championtreneren.

- En flott ambassadør

Og det er ikke bare Tjomsland som er fornøyd med samarbeidet som knytter fotballen og travsporten nærmere sammen. Respekten er gjensidig.

– Det er veldig gøy at Øystein gjør det så bra i løpsbanen, seiersprosenten hans i gult og svart er jo oppsiktsvekkende. Vi i Start er veldig glad for samarbeidet, vi har fått en brobygger inn i et nytt miljø og Øystein er en flott ambassadør. At han kjører i våre farger og med vår logo på drakten er verdifullt for Start, han gjør det til en snakkis, sier Eivind Haddeland, kommersiell leder i Start.

Realiserer drømmer

Sammen med trener Mick Priest og oppmann for A-laget Øyvind Evjen var han selv til stede under Sommertravet og fikk se sin samarbeidspartner vinne samtlige tre løp han kjørte under kvelden.

- Jeg må få understreke at vi ble tatt godt imot og fikk en opplevelse av at Travparken var en trivelig plass å være. En oppfordring går ut til de som ikke har besøkt plassen, om at dette er noe de bør prøve. Vår visjon er at vi skal inspirere barn og voksne på Sørlandet til å realisere egne drømmer, og det er jo nettopp det Øystein gjør her, poengterer Haddeland.

Gode seierssjanser på hjemmebane lørdag

Lørdag skal Øystein Tjomsland i ilden i seks av løpene under kveldstravet på hjemmebane. Spørsmålet det er naturlig å stille er jo om den eventyrlige seiersprosenten kan holdes ved like?

– Kanskje vi kan øke den, sier Tjomsland med glimtet i øyet.

– Det er i alle fall en mulighet for å klare det, jeg har en to-tre gode sjanser i løpet av kvelden. Forhåpentligvis kan jeg være en Starts 12. mann og at det også kan smitte over på de 11 andre på banen i serieinnspurten, sier suksesstreneren med et smil.