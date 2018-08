Fløy rundspilte Bryne

KRISTIANSAND: Fløy-trener Nikola Trajkovic spådde før kampen at det kom til å bli en tøff match mot Bryne, men sa at hvis Fløy gav 100 prosent og var fokusert fra start til slutt kunne de hamle opp med hvem som helst. Kampen skulle vise seg å bli en aldri så liten overkjøring fra Fløy sin side.

Den serbiske treneren valgte å gå for en noe skjev 4-4-2 fra start, med Hallandvik og Dreshaj (som fylte 26 år på kampdagen) på topp.

Gikk ut i hundre

Fløy gikk ut i hundre fra første spark på ballen, og Bryne virket utilpass med det harde presset. Etter bare fem minutter var ballen i mål, og Dreshaj hadde startet bursdagsfeiringen sin. Den målfarlige angrepsspilleren ble spilt fint igjennom alene med keeper, headet med seg ballen forbi ham og satte ballen i det tomme buret.

Kjempestart av de blå, som ikke hadde planer om å gi seg der. Dardan Dreshaj var hypp på å vise seg mer fram og med selvtillit sendte han av gårde ei kule fra 35 meter. Ballen fikk en frekk dupp og klink i mål. En kandidat til årets mål der fra Fløys nummer 10.

Bryne var i sjokk, men klarte å sumle seg og skape noen farligheter. 2-0 stod seg til pause og Rægestimen lagde fantastisk stemning på tribunen med bluss og nydelig sang! Fløy gjorde ett bytte pausen, da Wichne måtte ut med skade. Inn kom Lasse Sigurdsen.

Se høydepunkter fra kampen her:

Andre omgang var preget av midtbanekrig, der Fløy fortsatt framstod som det beste laget. Etter rundt timen var spilt ble Sebastian Fredriksen felt alene gjennom med keeper. Bryne-stopperen fikk bare det gule kortet, tross store protester fra Fløy-benken som mente han burde vært utvist.

På det påfølgende frisparket skulle publikum bli servert mer magi. Denne gang fra Flekkerøygutten Henrik Andersen, som like godt satte ballen direkte i mål via stolperoten, der keeperen bare ble stående i frysposisjon. 3-0 stod det på tavlen og Fløy fortsatte å kjøre på mot Brynes mål.

Bare fire minutter senere fikk Fløy frispark på nytt utenfor 16-meteren etter Fredriksen ble felt nok en gang. Henrik ’Heggi’ Andersen stilte seg på nytt opp foran en vettskremt Bryne-mur og keeper. Bang, rett i mål igjen, perfekt satt nok en gang fra unggutten og elleville jubelscener utspilte seg på Arkicon Arena.

Nær 5-0

Etter 70 minutt måtte Hallandvik vike plass for navnebror Ask Mikkelsen. Den smarte måltyven skulle minutter senere legge fint til rette for ny Fløyscoring, der han spilte fram Fredriksen på blank goal. Men den tekniske vingen gikk for kraft og blåste ballen over mål. Fløy var med andre ord nærmere 5-0 enn Bryne var redusering.

I det 77. minutt ble tomålscorer Dreshaj klappet av banen, da han ble byttet for Ole Fredrik Thorsen. Dommeren blåste av og stillingen endte med 4-0.

En vanvittig sterk seier mot et Bryne-lag som hadde scoret åtte mål på de siste par kampene.

Publikum ble servert en herlig dose angrepsfotball med et solid forsvar som demmet opp for alt som kom imot. Samtlige Fløy-spillere leverte varene i solsteken på øya, og viste hva som bor i det spennende laget til Trajkovic!

Neste hjemmekamp på Arkicon Arena spilles søndag 19.august mot Nardo, med avspark kl 13.30. Vel møtt!