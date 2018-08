Lindesnes-skyttere med storeslem i Sverige

KARLSTAD, SVERIGE: Solatreffet ble i juli arrangert for 34. gang og er et populært stevne for mange nordmenn. Lindesnes JFF hadde i år hele 19 skyttere på plass, og i år som i fjor var det skytterne i juniorklassen som tok de tre første plassene. Førsteplass gikk til Arnt Sigurd Christensen med 179 poeng, Jonas Grimestad på 2.plass med 177 poeng og Jan Erik Christensen med 175 poeng. Det var hele tipoeng ned til fjerdeplass som ble tildelt Erik Friberg fra Ôrkelljunga Jaktskytterklubb, Sverige, med 165 poeng.

Geir Østrem vant sin klasse i 50+ med totalt 182 poeng av 200 mulige. Johnny De Wit fra Norge fikk 2.plass (180 poeng) og Rene Hansen fra Danmark fikk 3.plass, også med 180 poeng. De Wit vant foran Rene Hansen med bedre serie. Dag Østrem fikk en fin 4. plass med 172 poeng i 60+ klassen, Rebekka Grimestad fikk en flott 2. plass i dameklassen med 168 poeng. Jette Marie Grimestad Buksholt kjempet seg inn til en flott 3 .plass med 161 poeng i samme klasse, en sterk prestasjon av damene i år. Det ble også tidenes laginnsats av Lindesnes JFF i år hvor hele 8 skyttere fikk premieplass mellom 1. og 5. plass i ulike klasser.

Anita Christensen

Nå nærmer det seg snart sesongavslutning på skytterstevnene, men før den tid skal Arnt Sigurd Christensen gjennom et par landskamper mens Jette Marie G. Buksholdt også skal representere Norge i en av landskampene senere i august. Sesongen avsluttes med Lindesnesmesterskapet ut i september. Syns du idretten virker interessant og gøy er du hjertelig velkommen på en treningsøkt. Vi tar gledelig imot nye medlemmer i ulike klasser.