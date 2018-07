MANDAL: 36 løpere deltok nylig i det 42. Konsmo-Helle rundt. Udø Pedersen vant herreklassen og Ingrid Ukkelberg vant dameklassen. Raskeste mann i kortløypa var Lauritz Dyrkollbotn.

Løpet har start og mål på Helle stadion og har gått siste søndag i juni siden 1977.

– Det betyr en del for meg å ta rekorden i langløypa på Konsmo. Jeg har et spesielt forhold til dette løpet og trives svært godt i omgivelsene løypene er lagt i. Helt siden jeg startet å løpe var det kortløypen på Konsmo som lenge var et av mine favorittløp, sier Udø Pedersen og fortsetter:

– Jeg har trent bra i det siste, og går for å sette noen personlige rekorder på banen om ikke lenge. Den nærmeste konkurransen er en 3000 meter i Sverige om to uker. Ellers er årets fokus å løpe bra i NM på 1500 meter.

Kort løype: 5km.

Lauritz Dyrkollbotn MK 23.56

Tobias Lende, Konsmo il 26.31

Stine Sløgedal, MIL 31.42

Martin Sløgedal, MIL 31.42

Emma Sofie Fidje, Konmso il 32.24

Tonje Fidje, Konsmo il 32.24

LarsTry, Tvedestrand 34.32

Linda Udø Pedersen, Holum il Fullført

Stine Udø Pedersen, Holum il Fullført

Lang løype. 9350 meter

Junior:

David Andreas Grimestad, Vindbjart 37.10 Bjørnar Konsmo, Konsmo il 38.34 Leo Tveiten Hårtveit, Grindheim il 44.28

Menn senior 23-34 år

Erik Udø Pedersen, Kristiansand Løpeklubb 27.05 Per Ivar Vaaje,Marnardal il 51.51

Damer senior 23-34 år

Kjersti Nordstrøm, Konsmo il 36.01 Eli Åse Grisledal, 40.22

Bedrift under 35 år

1.Marius Engeland, Hennig Olsen 34.41

Tor Gustav Ubostad, Fiskelaget 42.32

Veteran 35-39 menn

Kenneth Sløgedal, MIL 33.18 Arild Sletten, Holum il 33.58 Torfinn Håland, GE Helthcare 37.38

Veteran 35-39 damer

Ingrid Ukkelberg, MIL 33.30 Randi Dyrkollbotn, Vassmyra 35.52

Veteran 40-44 menn

Vidar Pedersen, Hogganvik 33.34 Yngve Finne, Mandalitten 34.59 Frode Jensen, Tempo 39.46 Glenn Hårtveit, Grindheim il 44.28

Veteran 40-44 damer

Grete Rugland, Konsmo il 40.35

Veteran 45-49 menn

Terje Høyland, Grindheim il 41.12 Lyder Naglestad,Grindheim il 42.07 Andreas Elle, Powerrunners 43.02

Veteran 50-54 menn

Bjørn Ågedal, Konsmo il 44.14

Veteran 55-59 menn

Arne Stensland, Åseral il 51.51

Veteran 65-69 menn

Kristen Bue, MIL 45.35 Arne Pedersen, revmatikerne 51.51

Veteran 70-74

Odd Nordstrøm, Konsmo il 51.51

Arrangører som alltid: Konsmo IL og Maratonklubben.