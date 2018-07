Grimstad-syklist med to seire i Sverige

TIDAHOLM, SVERIGE: Oskar vant prologen i sin aldersklasse på en overbevisende måte. Det var fem danske ryttere fra Sjælland-laget som befant seg øverst på resultatlisten før han kom i mål tre sekunder før den beste dansken. Oskar kunne dermed starte neste etappe i gul ledertrøye. Sindre Hansen syklet også godt på denne tempoen, og kjørte inn til en 11. plass i 13-14 års klassen.

På de neste dagene var det flere forskjellige etapper hvor også de andre rytterne fra Grimstad, Anders Rustekaas Fevang, Jonatan Fevik og Julie Bjerga, fikk vist seg frem på en god måte. Sindre imponerte stort med å bli nummer fire på den siste fellesstarten. Det er den etappen han er mest fornøyd med. Han sier at det er gøy å delta i et så stort ritt og å få konkurrert med syklister fra så mange forskjellige nasjoner

Den siste etappen var tempo – rytterne sykler en og en. Oskar viste igjen at han er den sterkeste rytteren i sin klassen og vant. Han syklet de 14 kilometerne med en gjennomsnittsfart på 43,1 kilometer i timen på vanlig racersykkel og klassens relativt lave girutveksling. Oskar og Sindre endte opp med å bli nummer sju sammenlagt i hver sin klasse.

Oskar er strålende fornøyd etter å ha vunnet de to tempeetappene. Han forteller at det viser at den knallharde treningen han har lagt ned det siste året har forbedret kapasiteten mye. Oskar sier videre at det danske laget imponerte med ekstrem hard kjøring og godt samarbeid. De stoppet effektivt mine angrep og forsøk på posisjonering før spurtene. Det smakte derfor ekstra godt med seier på den siste etappen. En etappe hvor det bare var hans kamp mot klokka og ingen dansker som forstyrret.