Vindbjart-junior matchvinner mot Start 2

KRISTIANSAND: 1. omgang mot et ungt Start 2-mannskap bølget en del frem og tilbake, selv om Vindbjart hadde ballen mest. Begge lag hadde store sjanser, så det var rettferdig med 1-1 til pause, etter scoring av Kristian Lien for Start 2 og Børge Engesland for Vindbjart. Etter hvilen dominerte gjestene fra Vennesla rimelig stort. Vindbjart hadde med flere junior-spillere og mønstret et ungt lag (bortsett fra Øyvind Løkkebø Gausdal og Magnus Langerud).

Nok en gang scoret Børge Engesland. Dette var hans åttende mål i sesongoppkjøringen. Og nok en gang scoret måltyven Lasse Stephan Næss. 17-åringen ble med det matchvinner. Denne talentfulle juniorspilleren har nå fire mål og tre målgivende pasninger på 265 spilte minutter i sesongoppkjøringen. Vindbjart har spilt åtte treningskamper i vinter, som har resultert i seks seire, en uavgjort og ett tap.