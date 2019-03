Arendal Fotball-ildsjeler ble hedret

ARENDAL: De frivillige spiller en helt avgjørende rolle i Arendal Fotball - på samme måte som i alle andre idrettslag. Uten dugnadsånden og enkeltmennesker som gjør en ekstraordinær innsats for at andre skal få gode opplevelser, ville det ikke vært mulig å få alle hjulene til å gå rundt.

Derfor var det naturlig for klubben å invitere disse til en hyggelig sammenkomst med middag, godt drikke, fotballprat og veldig godt lag. Naturlig nok ble det satt ekstra pris på at også spillerne i A-stallen var med på festen. Blant annet bød kvelden på en mulighet til å bli bedre kjent med de mange nye fjesene som har sluttet seg til Arendal Fotball i løpet av vinteren.

Klubbledelsen benyttet også anledningen til å gi en ekstra påskjønnelse til noen av dem som gjør den aller største innsatsen, ikke bare i løpet av sesongen - men nærmest året rundt. Mye av jobben som gjøres er kanskje usynlig for den jevne tribunesliter, men internt i klubben er det ingen som er i tvil om hva disse enkeltmenneskenes innsats betyr for å kunne levere best mulig, både på og utenfor banen.

Disse ble spesielt hedret på frivilligfesten:

Mariann Bothne Bleika: Hun stiller opp både på treninger og kamper - både for A-laget og juniorlaget. På kampdager har hun en spesielt viktig rolle i forbindelse med billettkontroll og mottakelse av gjester til Norac stadion.

Alf Joachim Altenborg: Den lidenskaplige naturfotografen som er en mester til å fange stemninger og farger, har de siste årene også vært en veldig verdifull formidler av det som skjer i og rundt klubben. Han leverer jevnlig meget flotte bilder til klubbens hjemmesider, i tillegg til at han også sørger for at Arendal Fotball er en av klubbene som holder aller best nivå på Instagram.

Paul Øyvind Jensen: Han er sikkerhetsansvarlig i klubben og spiller en nøkkelrolle i organiseringen av vaktholdet i forbindelse med kamper. Han påtok seg oppdraget da klubben debuterte i OBOS-ligaen, fordi det da var krav fra NFF om en slik funksjon. Siden har han bidratt til å forbedre alle rutiner, slik at klubben på dette området allerede er klar for høyere nivå i norsk fotball.

Tore Swan: Han vil være en kjenning for alle som er glade i ØIF Arendal, der han har vært en høyt verdsatt bidragsyter på mange forskjellige områder. Nå har han også blitt en like høyt verdsatt medarbeider i Arendal Fotball. Han er svært nevenyttig og har gjort en fantastisk innsats med forskjellige byggeprosjekter ved Norac stadion. I disse dager sørger han blant annet for å bygge nye garderober.

Beate Mathiesen: Hun er ansatt i klubben, men alle som kjenner Arendal Fotball fra innsiden vet at innsatsen hun legger for dagen går langt utover det som er mulig å løse innenfor vanlig arbeidstid. Hun tilrettelegger alt det praktiske rundt A-laget, og sørger blant annet for at treningstøy og drakter vaskes hver eneste dag. I tillegg lager hun mat og gjør alt hun kan for at spillere og støtteapparatet for øvrig skal ha de aller beste rammevilkår for å prestere best mulig - året gjennom.