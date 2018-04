Tekno Odin spisser NM-formen

KRISTIANSAND: Torsdag ettermiddag gjorde Sørlandets store travstjerne Tekno Odin unna sine siste finslipende intervaller i bakkene på treningsløypene som omkranser Sørlandets Travpark. Søndag er det duket for årets femte start for Tjomsland-traveren, den første på hjemmebane.

Etter fjerdeplassen i Moe Odins æresløp på Klosterskogen Påskeaften konstaterer championtreneren at hans øyensten fortsatt mangler litt på toppformen, men til NM på hjemmebane lørdag 21.juli skal Tekno Odin være vel forberedt i jakten på en historisk femte tittel.

Se Tekno Odin strekke ut i intervallene i denne videoen:

– Han fungerer bra, men ennå er han litt tung i beina. Jeg hadde kanskje ventet ham litt rappere i steget, men han vil nok bruke litt tid på å venne seg til normal trening igjen. Etter skaden han har hatt, har han bare trent på sandbanen vår i Søgne. Det vil nok kanskje ta litt tid før vi ser ham tilbake i absolutt toppform. Det viktigste er at beinet holder, da skal vi klare å få ham opp igjen, fastslår Tjomsland før han fortsetter.

– Vi har begynte å tenke fremover mot NM på Sørlandets Travpark lørdag 21.juli. Nå skal han først til Sverige og gjøre unna avlsplikter, deretter er målsetningen å forberede ham best mulig før norgesmesterskapet.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Søndag gjør Tekno Odin sin første start for året på Sørlandets Travpark, og Tjomsland håper sørlandspublikummet kjenner sin besøkelsestid.

– Det er klart at det etter hvert nærmer seg slutten på karrieren for Tekno Odin også, og det er ikke sikkert at han kommer til å gjøre så mange starter på hjemmebane før løpsskoene legges på hylla, påpeker topptreneren fra Søgne.

I det første løpet i Travparken på helgens siste dag blir Tekno Odin stor favoritt, selv om han må hente langt tillegg på sine konkurrenter.

– 60 meters tillegg henter han normalt på disse hestene, men det er noen hurtige konkurrenter i feltet, så vi må nok frem om det ikke blir fart i løpet. På speed er det flere som matcher ham slik han er nå. Jeg har imidlertid god tro på Tekno Odin, avslutter Øystein Tjomsland med et lurt smil.