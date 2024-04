UTØVERBLOGG: Høsten 2023 deltok jeg på mitt første stevne i styrkeløft, og kvalifiserte med da til NM 2024. Allerede i 2023 så jeg at resultatene mine kunne gi en relativt god plassering i vårens NM, og jeg satt meg dermed et mål om å prestere til pallplass. Jeg ønsket også å stille for Farsund atletklubb, og representere Farsund, selv om jeg for tida er bosatt i Oslo.

Høsten og vinteren har vært preget av mye trening, kombinert med både fulltidsjobb og studier. Til tross for hektiske hverdager fant jeg alltid tid og energi til å komme meg på trening. Det å ta pallplass i NM gnagde konstant i bakhodet, og motivasjonen ble større og større desto mer jeg trente. Jeg har hatt en fantastisk coach som har hjulpet meg på veien, slik at jeg kun har trengt å ha fokus på å yte best mulig på trening. Gjennom høsten begynte jeg også for alvor å bli sterk i favorittøvelsen min – benkpress. Jeg sjekket opp norgesrekorden i benkpress i min klasse, og så at jeg var fryktelig nærme. Dette ga meg enda en motivasjons-boost, og jeg satt meg enda ett mål: Å ta norgesrekorden i benkpress på NM.

I helgens NM gikk jeg sterkt ut med 97,5kg som åpningsløftet mitt i benkpress. Dette er det meste jeg noen gang har tatt i benkpress på stevne, så jeg kjente virkelig på nervene her. Lettelsen var dermed stor da stangen fløy opp fra brystet. Neste forsøk ble 104 kg (en kilo over daværende norgesrekord). Løftet ble gjennomført, og jeg reiste meg opp fra benken. Et lite gledesskrik glapp ut i det jeg så tre hvite lys på skjermen, altså et godkjent løft.

Video: Norgesrekord på 104 kilo i benkpress

Konkurransen endte opp med å bli en fight helt til det siste. Etter å ha gjennomført alle løft var det en fattig kilo som skilte meg og førsteplassen. Det er selvsagt surt å trekke det korteste strået når konkurransen blir så pass jevn, men samtidig er jeg veldig fornøyd. Jeg klarte målet mitt om pallplass i NM, og jeg ga virkelig alt. Totalt satte jeg stevnepers med 29 kilo, og jeg satte stevnepers i alle øvelser. Jeg løftet 145 kilo i knebøy i NM, og totalen ble dermed 387,5 kilo.

Video: 177,5 kilo i markløft

Det å legge ned så mye arbeid som jeg har gjort, for så å få anerkjennelse for det føles helt fantastisk! Jeg har helt klart ofret mye for å komme dit jeg er nå, og mange rundt meg mener det ikke er verdt det. Men for meg er det verdt det. For meg er det lite som kan toppe følelsen av å stå på pallen, eller å slå personlige rekorder på gymmet, selv om det betyr at man ikke kan feste hver helg, at man må trene på ferie og ha kontroll på hva man spiser.