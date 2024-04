Målet er at denne nyskapningen blir en fest for både liten og stor. Alle kan delta på hvert sitt nivå og det hadde vært sabla moro om hele Torridal deltok i vårens vakreste eventyr i bygda vår. Om du ikke ønsker å løpe, er det sosiale like viktig!

Vi legger opp til tre distanser:

* 10 km i terrenget for de som virkelig vil ut på en løpetur, med eller uten tidtaking.

* 5 km i lysløypa for de som ikke vil på langtur.

* Barneløp på ca. 1 km med is og slush til alle barn som løper.

Vil du rusle i ditt tempo, er det selvsagt helt topp. Vi tar utgangspunkt i lysløypa og plassen ved skiskytterbanen. Her blir det salg av både forfriskninger og litt å bite i. Det rigges en scene hvor det blir premieutdelinger når løpet er ferdig.

Vi ønsker at kommende års elever på tiende trinn overtar stafettpinnen og at Strailøpet blir en tradisjon i Torridal. Torridal Idrettslag er teknisk arrangør. Vi er takknemlig for å ha fått god hjelp fra Finn Kollstad fra Kristiansand Løpeklubb.