Praktscoringen fra Håvard Meinseth da det gjensto et kvarter av kampen, holder liv i Arendals opprykkshåp - selv om Hødd vant den første kvalifiseringskampen 2-1.

ULSTEIN: Et skademareritt gjorde sitt til at det ble en krevende oppladning for Roger Risholts menn før de entret Høddvoll stadion i Ulsteinvik lørdag.

* Toppscorer Andreas Hellum ble ikke spilleklar med sitt brudd i hånden.

* Midtstopper Kristian Strande pådro seg en muskelskade som gjorde ham uaktuell til denne kampen.

* Ermal Hajdari fikk trøbbel med en hæl og måtte stå over.

* I tillegg ble Olav Hovstad skadet under oppvarmingen. Det førte til at Andreas van der Spa måtte trekkes ned som midtstopper, mens Dirirsa Gamachis kom inn på den sentrale midtbanen.

Hødd var det beste laget i de første 45 minuttene, mens Arendal slet med å komme til klare målsjanser mot et hjemmelag som er kjent for å være ekstremt gjerrige og bunnsolide defensivt.

Trøbbel

– Jeg synes vi leverte en god kamp det første kvarteret, men Hødd kjørte oss en del den siste halvtimen før pause, oppsummerer Roger Risholt som talte 4-1 i sjanser til hjemmelaget før hvilen.

– Vi fikk mange innlegg mot oss på venstresiden, og det skapte trøbbel. Men etter pausen slapp vi nesten ikke til noe, sier Risholt.

Hødd tok ledelsen etter 22 minutter da toppscorer Robin Hjelmeseth headet inn et godt slått innlegg. Lagene gikk til pause på stillingen 1-0, noe som etter spill og sjanser må betegnes som fortjent.

Hevet spillet

Etter hvilen klarte Arendal å heve spillet sitt, men likevel økte Hødd ledelsen til 2-0 etter en snau times spill.

– Det er bare tilfeldigheter som gjør at Hødd får sin andre scoring, mener Arendal-treneren, som følte seg mye mer komfortabel med kampbildet slik det utviklet seg i 2. omgang.

Samtidig gjorde Arendal et dobbeltbytte etter at Hødd gikk opp til 2-0.

Håvard Meinseth og Preben Skeie kom inn, mens Ole Marius Håbestad og Redon Pllana fikk hvile.

Spenningen lever

Backen Meinseth inntok venstrekant-rollen offensivt, noe som skulle vise seg å få avgjørende betydning for sluttresultatet. For etter 75 minutter var det nettopp Meinseth som fikk ballen ute på sin venstrekant. Han dro seg innover mot midten og omtrent fra 16-meteren fyrte han av med høyrebeinet.

– Den scoringen gjør at spenningen lever, fastslår Roger Risholt og fortsetter:

– Vi kunne tatt igjen 2-0 også på hjemmebane, men scoringen til Håvard gjør at vi går videre med 1-0. Vi vet vi er sterke på hjemmebane, og vi vet at vi alltid scorer hjemme. Derfor må vi være fornøyd med resultatet, slik kampen utviklet.

Samtidig kunne Arendal faktisk godt ha utlignet til 2-2. Mathias Johansen var nær ved å sette inn utligningen på et frekt hælspark, og Preben Skeie headet i tverrliggeren på et godt innlegg mot slutten.

Imponert

- Jeg er imponert over hvor godt vi sto kampen ut. Mange spillere bærer preg av at det har vært en tøff sesong med tett kampprogram, men de holder likevel til kampen blåses av, påpeker Roger Risholt, som håper at han kan ha litt flere spillere å velge mellom når Hødd kommer til Arendal om en uke.

– Andreas Hellum, Ermal Hajdari, Rasmus Lynge Christensen og Kristian Strande kan alle være aktuelle neste helg. Jeg håper vi minst får med to av dem, men det får vi vurdere utover uken, sier Roger Risholt, som håper på publikumsrekord for sesongen på Norac stadion neste helg.

– Vi har et godt utgangspunkt for å ta enda et steg mot OBOS-ligaen, sier Arendals trener.