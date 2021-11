ARENDAL: Dette var første kretsmesterskap for Vindbjart 2 siden de vant samme divisjon i 2002. Samtidig ble opprykk tilbake til 4. divisjon sikret, et mål som sto høyt på prioriteringslisten til A-lagstrener Steinar Skeie før sesongen. Spillerne til rådighet på dette laget var i år, som vanlig, en miks av A-lagsspillere som ikke startet forrige kamp, juniorspillere, noen rutinerte ringrever og noen ytterst få innlånt fra tredjelaget.

På grunn av omstendighetene var nok nivået i de to avdelingene i år noe lavere enn normalt, men vi har sett tidligere med dette laget at det blir tøft uansett motstand å stille med et for urutinert mannskap. I år fikk vi utnyttet A-stallen godt og disse spillerne dro lasset, godt hjulpet av de litt yngre, og med Øyvind Løkkebø Gausdal og Jon Omestad Hodnemyr på banen i mange kamper, fikk alle mann drahjelp av rutine og positiv munnbruk.

Pangstart

Vi fikk et godt bilde av hvordan sesongen ville bli allerede i første kamp. 9-0-seier mot Greipstad og fem mål av Høvågs Lewandowski, Anders Bjørge. Seirene kom så på rekke og rad, 4-1 borte mot Flekkefjord var en ytterst sjelden seier for et seniorlag fra Vindbjart. Solbygg ga oss den største motstanden i første halvdel av sesongen, kun et mål helt på tampen ordnet seier 2-1.

To nye 9-0-seire sikret seriemesterskap og opprykk før siste kamp. Bjørge hadde hatt et par, etter hans standard, ineffektive kamper med bare to mål, og økte opp til henholdsvis fire og tre scoringer i disse målfestene. Mot Farsund og Lista ble han overraskende nok trumfet av venstreback Lars-Georg Reinlund Sæther, som satte inn fire mål.

Fra garderoben etter at opprykket var sikret mot Farsund og Lista. Foto: Stian Bøe

I siste seriekamp kom det første tapet. Marnardal vant 2-1 med et sent mål på Øyslebø, men det holdt uansett til kretsfinalekamper mot Rygene fra avdeling Aust.

Gjestene sto høyt og ble straffet tidlig av våre raske manøvrer inn i bakrommet. Anders Bjørge ordnet 2-0 før det var gått ti minutter, men etter det var det Rygene som styrte kampen, og reduseringen kom midtveis i omgangen ved Patrick Sangvik. Bjørge ville likevel vise hvem som var klar toppscorer i 5. divisjon i år, og ordnet tre nye mål, fem totalt, før pause.

6-1 kom fem minutter ut i andre omgang, chip nummer to for dagen for Bjørge, før han lot andre være med på ballet, nærmere bestemt André Bakken, som fikset 7-1 fra skrått hold. Nok en gang viste gjestene at de ikke ville bli ydmyket og kjempet seg tilbake til 7-3 ved Andreas Meberg og Jørg André Danielsen. Praten ved gjestenes benk ga i hvert fall ingen signaler på at de hadde gitt opp. «Vi trenger bare 4-0 hjemme nå» kunne høres godt.

Seksmålsscorer Anders Bjørge flankert av Willy Jensen og André Bakken etter 7-3 på hjemmebane. Foto: Stian Bøe

Ungt lag i returkampen

Det ble som forventet litt spenning før returkampen. Mye forfall og sykdom gjorde at vi måtte dra bort med et meget ungt lag og en keeper som har lagt opp og sesongdebuterte. Snittalderen på laget hvis vi tar bort keeperen var 18 år, vi hadde bl.a. med tre 2005-modeller. Som i første kamp fikk vi en god åpning, Anders Bjørge satte inn vårt første mål etter syv minutter da han ble spilt gjennom og chippet (Anders liker å chippe) ballen i mål alene med keeper.

Etter et kvarter utlignet Rygene da en corner ble headet i mål av Atle Andersen Larsen, og vertene tok litt over. Vi hadde egentlig god kontroll og Bjørge satte ett mål til, men assistentdommeren vinket offside (veldig tvilsomt). Rygene gikk opp til 2-1 etter en drøy halvtime ved Robin Dalen Nilsen, dette ble også pauseresultatet.

Skulle det rakne?

Andre omgang bølget litt frem og tilbake med ett lite overtak til hjemmelaget, men etter 71 minutter fintet Christoffer Lindberg (15) seg fri og satte ballen fint nede i hjørnet. Rygene svarte og gikk opp til 3-2 etter 78 minutter ved Andreas Jensen og to minutter før slutt økte Andreas Meberg til 4-2. Skulle det rakne nå?

Det ble lagt til en del minutter, men litt etter at klokka passerte nitti minutter ble det passende nok Anders Bjørge, nok en gang, som avgjorde. Han fikk en pasning fra keeper Halvor Homme og lobbet ballen over Rygenes keeper fra tjue meter. Sluttresultat 4-3, sammenlagt 10-7 til oss, Anders Bjørge sikret kretsmesterskapet med sin scoring nummer 24 på sju kamper for Vindbjart 2 i 2021.

All honnør til unggutta og veteran Halvor Homme denne dagen. En erfaren lagleder Harald Hansen hjelp nok også godt. Etter kampen i regnværet ble sjampanjen sprettet. Spillerne var dog raske i dusjen, ettersom det kun var iskaldt vann i kranene og seieren ble feiret med pizza i minibussen hjem.

Nikke Eidet spilte alle ti kampene for Vindbjart 2 i år. Foto: Stian Bøe

Totalt 49 spillere har vært på banen i sesongens ti kamper, inkludert 14 som debuterte i seniorfotballen. Martin Niklas «Nikke» Eidet Svenson var den eneste som spilte alle kampene, Sander Coldal gikk bare glipp av én kamp. God rotasjon har det også vært på laglederbenken, Alla Abdallah har vært hovedansvarlig, godt hjulpet av «Gaus» og juniortrenerne Majid Kurd og Jon Omestad Hodnemyr, mens trenerkoordinator Jonn Arvid Engesland, oppmann Harald Hansen og Steinar Skeie heller ikke har vært langt unna på kampdag.