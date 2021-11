FLEKKERØY, KRISTIANSAND: Scoringer fra Hove, Hella og Pedersen fikset tre poeng til hjemmelaget som måtte vinne for å unngå nedrykk.

Nardo startet kampen best, og de første ti minuttene var det gjestene som trykket på. De fikk en stor sjanse på dødball, men Ante Knezovic reddet mesterlig og fikk dyttet ballen bort fra farlig område.

Etter dette klarte Fløy å komme seg mer og mer inn i kampen og styrte det meste av banespillet mot pause. De største farlighetene kom fra Pedersen, som skjøt på keeper fra skrått hold og Kleppa, som var farlig frempå i boksen, men skuddet hans ble blokkert og gikk til corner.

Målløst ved pause

Lagene gikk dermed målløse til pause. Og Fløy-trener Joey Hardarson og hans assistent Lars Kristian Pedersen må ha brukt pausepraten godt, for det var et heltent Fløy-lag som kom ut til andre omgang. Fyrverkeri fra start, og det er vi godt vant med på Øya, men ikke alltid denne sesongen.

Allerede fem minutter ut i 2. omgang stanget Fløy-kaptein Bjørnar Hove Fløy i ledelsen etter en pent slått corner fra midtstopperkollega Mats Holt. Og like etter skulle Fløy doblet ledelsen til 2-0 ved Anders Hella. Det startet med et frispark fra 21 meter som Nygaard klinket i kryss-tverra og på returen var den rutinerte vingbacken Anders Hella på riktig og satte ballen i nota.

Fløy fortsatte å rulle opp angrep på angrep og bodde nærmest på Nardo sin banehalvdel. Det ble også ropt fra tribunen at vi trengte flere mål for å redusere den negative målforskjellen foran siste serierunde. Med nedrykket i 2018 sterkt i minnet, da vi rykket ned på målforskjell mot Stjørdals-Blink som nå befinner seg i OBOS-ligaen.

Kvarteret før slutt svarte Emil Pedersen på ønsket fra tribunen og økte ledelsen til 3-0 etter nok et fint angrep. Den hurtige backen Jone Kleppa ble spilt fri av midtbanedirigent Thomas Nygaard og skjøt på direkten, keeper måtte gi retur og Emil Pedersen kunne enkelt sette ballen i mål.

Duket for thriller

Dommerteamet la til fire minutter, men det ble ikke flere mål og tavla viste 3-0 ved kampslutt.

Dermed lever håpet om å holde seg i divisjonen for Fløy. Vi er nå tre poeng bak Fram Larvik med tre måls dårligere målforskjell før siste og avgjørende runde. Vi må slå Kjelsås borte og Fram må tape mot Skeid hjemme. Så må vi håpe at vi scorer godt med mål. «It's hope in a hanging snore», som Nils Arne Eggen så fint sa for 20 år siden da internasjonal presse lurte på om RBK skulle gi opp Mesterligaen.

Siste serierunde spilles altså borte mot Kjelsås kommende søndag med avspark kl. 13.00. Det blir spennende!

