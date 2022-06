Arendal Skøiteklub-leder Øystein Grødum fikk Hedersprisen, mens Are Trondal og Jack Fredriksen i Arendal Gatefotball mottok pris for årets ildsjel/forbilde.

ARENDAL: Arendal Idrettsråd gjennomførte sist torsdag årsmøte for 2021 i Vitenbiten, Eurekabygget i Barbu, med utdeling av Årets ildsjel/forbilde og Årets Hederspris. Alle prisvinnerne fikk utdelt «Idrettsglede for alle» – trykk, laget av Aslaug Steen.

Fikk hederspris

Årets Hederspris gikk til Øystein Grødum, som er skøyteløper, trener og leder av Arendal Skøiteklub.

Øystein burde fått denne prisen for lenge siden, men utdelingene i tidligere år, fokuserte mindre på sportslige resultater og mer på lang fartstid som frivillig og/eller idrettsleder.

Øystein hadde en fantastisk skøytekarriere, med høydepunkter under toppsesongen i 2004-2005. Da vant han blant annet verdenscupen på langdistanse. Han fikk medaljer i alle NM mellom 1999 og 2011 og satte syv norgesrekorder. Han satte verdensrekord på 3000 meter i Arendal (på utendørs lavlandsbane).

Siden han la opp i 2011 fortsatte han å delta i konkurranser, nasjonalt og lokalt. Han deltok senest i åpent klubbløp i vinteren i fjor. Øystein var kjent langt utenfor skøytemiljøet for sin store treningsvilje og treningsevne. Han var et forbilde for både nasjonale og lokale toppløpere som kom etter, som Arendal-løperne Geir Spieler Nilsen (OL-gull) og Pål Myhren Kristensen (NM-gull).

Han har allerede vært leder for skøyteklubben i flere år og ivrer for utbedring av skøyteanlegget på Myra, først med ordentlig dekke – deretter med tak over. Slik vil mange flere unge kunne oppleve gleden med skøyter – og vi vil igjen kunne få oppleve nasjonale skøyteløp, lagt til Sørlandet og Arendal.

Duo mottok ildsjelpris

Årets Ildsjel/forbilde for 2021 gikk til Are Trondal og Jack Fredriksen.

Arendal Gatefotball har gitt tilbud i ettervernet i rusbehandlingen i Arendal siden 2014/2015. Arendal kommune og Arendal Fotball har samarbeidet om tilbudet. Are Trondal startet opp tilbudet og fikk raskt med Jack Fredriksen, som i de siste 1,5 årene har drevet det alene.

Arendal Gatefotball holder ukentlige fotballtreninger og jobber for å bedre livskvaliteten for mennesker med ulike utfordringer – om det er problematikk knyttet til rus eller andre områder som kan være stigmatiserende. Med dette tilbudet hjelper de mennesker med å forbli rusfrie, og spillerne får bli en del av et fellesskap med fokus på samhold, tilhørighet, mestring og idrettsglede.

Prisen Årets Ildsjel/forbilde for 2021 gikk til Jack Fredriksen (t.v.) og Are Trondal (i midten). Her avbildet sammen med John-Are Tharaldsen i Arendal Idrettsråd. Foto: Kenneth Vinje

I 2019 arrangerte de NM i Gatefotball i Arendal i samarbeid med Frelsesarmeen. Det var over 500 deltakere bestående av 32 herrelag, syv damelag og syv mix-lag. Det ble rigget opp fire fotballbinger å spille kamper i; på Kanalplassen, Sam Eydes plass, Torvet og på Kløckers plass. Første NM i Gatefotball i 1979 var også arrangert i Arendal.

Arendal Idrettsråd synes dette tilbudet på en flott måte viser at organiserte idrettsaktiviteter med tett oppfølging, kan styrke enkeltmennesker til å gjøre gode valg for seg selv og samfunnet. Denne ekstra energien som Are og Jack har investert for å få dette til, er forbilledlig og inspirerende – både utenfor og innenfor idretten.