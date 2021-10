Tjomsland var best på hjemmebane 

KRISTIANSAND: Froland-eide Kleppbest har kommet sent, men godt denne sesongen. Sykdom satte den talentfulle junioren til Team Tjomsland et par måneder tilbake på vårparten, men sørlandshingsten er i ferd med å ta igjen det tapte med monn. Søndag var han i en klasse for seg sammen med kusk Vidar Tjomsland.

– Jeg må virkelig få takke Øystein og teamet. Det er helt fantastisk all jobben de legger ned i hestene. Og for en kuskeprestasjon av Vidar, jeg har ikke ord!, strålte medeier Tone F. Guttormsen på seremoniplass etter løpet.

Hest i rivende utvikling

Seierskusken selv smilte bredt etter å ha bokført årets femte triumf, fire av dem tatt på sørlandsk grus.

– Det er alltid gøy å glede folk, gliste 38-åringen før han fortsatte:

– Kleppbest varmet ikke noe fint, men skjerpet seg i løpet. I dag avgjorde han veldig enkelt og med krefter spart. Det er snakk om en hest i rivende utvikling, det kan bli ordentlig gøy til neste år.

Optimisme som holdt stikk

Tjomsland-seier ble det også i det avsluttende oppgjøret søndag kveld. Fire år gamle Jeffrey B.R. var ikke langt unna å kvalifisere seg til Derby-finalen tidligere i høst, og viste nok en gang sin fine kapasitet da han enkelt stakk unna i sluttfasen på hjemmebane. Dette var hestens tredje seier på åtte forsøk så langt denne sesongen.

– Jeffrey B.R. har gått i litt tøffere selskap den siste tiden og jeg hadde stor tro på at han skulle vinne i dag. Hesten leverte en bra prestasjon, var den rosende omtalen fra seierskusk Tom Erik Solberg.

– En bra plass å være

Assistenttrener Celine Fåland Hansen har det daglige ansvaret for Jeffrey B.R. Hun var tydelig på hva hun setter pris på i sin arbeidshverdag.

-Jeg synes det er helt utrolig å jobbe hos Øystein, det er både gøy og lærerikt. Jeg lærer noe nytt hver dag, det er rett og slett en bra plass å være, mente den dyktige oppasseren.