Fløy-ledelsen glapp mot Notodden

KRISTIANSAND: Det må sies å være et rettferdig resultat ettersom lagene hadde én omgang hver i dette oppgjøret. Fløy førte an før hvilen og Notodden tok over kontrollen etter pause.

I det første kvarteret var begge lagene påskudd og det var brukbare sjanser begge veier. Størst var nok headingen til Mathias Grundetjern på et innlegg fra Jone Kleppa, men ballen snek seg til side for mål.

Etter 18 minutter bestemte Kristian Strømland Lien seg for å fosse fremover i en kontring. Med seg fikk han Emil Grønn Pedersen og Thomas Nygaard. Lien sendte Pedersen gjennom med en strøken pasning, hvor sistnevnte fant Nygaard alene på blankt mål. Den eminente midtbanespilleren satte ballen greit i mål til stillingen 1-0.

Keeperdebut

Halvtimen var spilt da Notodden kom til sin første store sjanse. Jørgen Voilås ble spilt gjennom, men fikk ikke til noe mer enn et skudd i aluminiumet bak målvakten Kristiansen.

Øygutten Markus Kristiansen som for øvrig gjorde sin debut fra start i dag. Det på grunn av at Ante Knezovic måtte stå over dagens kamp etter det røde kortet borte mot Skeid.

Kampen gikk til pause på stillingen 1-0, der Fløy var det beste laget på banen, med flere sjanser til å øke ledelsen.

Notodden på sin side hadde en periode med godt spill, men uten noe særlig sjanser.

2. omgang ble blåst i gang og det første kvarteret bar mye preg av at ingen av lagene klarte å etablere et eget spill, hvor det ble mye frem og tilbake.

Etter 60 minutter tok Notodden mer kontroll over kampen og det luktet mål i lang tid.

Straffescoring

Like etter ble Jørgen Voilås taklet, etter at han fikk dratt seg inn i 16-meteren. Dommer Jørgen Haga pekte på straffemerket og ga Notodden en mulighet til å utligne.

Den muligheten tok Melvin Tony Frithzell godt imot og skjøt ballen i mål, der keeper Kristiansen hadde fingertuppene på den. 1-1 på Arkicon Arena.

Etter straffen satte Fløy Mathias Fredriksen inn for Emil Grønn Pedersen.

Nevnte Voilås var virkelig farlig på Notodden sin venstreside og skapte det meste for bortelaget. to sjanser på kort tid, men klarte ikke å overliste Kristiansen.

Rundt ti minutter etter kom nysigneringen Allan Viral og Kaj-Stian Apeland inn til fordel for Mathias Grundetjern og Anders Hella.

I de siste minuttene av kampen kom André Richstad inn for Thomas Nygaard og Lien var nærme en scoring, men keeper Smedplass var med på notene og hindret Fløy-angriperen i å score.

Lagene måtte derfor se poengene bli delt da det hele endte uavgjort 1-1. Fløy ligger dermed fortsatt nest sist på tabellen, nå med 11 poeng på 15 kamper.

