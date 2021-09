Hold kroppen ved like i livets høst!

Det er forbløffende hvor mange aktiviteter folk engasjerer seg i for å holde seg i god fysisk form. Og utallige er de råd man får gjennom blogginnlegg, ukeblader, sosiale medier m.m. Jeg er selvsagt er ikke i tvil om viktigheten av fysisk aktivitet, ikke minst i moden alder.

Her er noen ord om hva jeg kan anbefale til de som trenger tips. Først litt om hva livet hittil har lært meg. Og da viser jeg verken til forskning eller personlige studier. Bare erfaring.

Den mentale helsen er etter min mening grunnleggende viktig. Humor er for kroppen det som støtdemperen er for bilen, sier min sønn, som for øvrig er fysisk svært funksjonshemmet for tiden. Og det er jeg enig i. Det betyr også ganske enkelt at man må gjøre noe som er gøy. For meg var et treningsstudio med faste apparater så utrolig kjedelig at jeg følte meg mer og mer nedbrutt etter hver økt. I tillegg så var det ganske dyrt, syntes jeg. Men for all del, har du glede av det, så fortsett!

Jeg har gått mye i fjellet i mine beste år. Da jeg var 40 år gammel, ble jeg for første gang introdusert for klatresporten og har siden hatt mange flotte klatreopplevelser i Norge og i utlandet. Men nå, som 75-åring, er det begrenset hva slags turer jeg legger ut på. Det som jeg imidlertid har oppdaget er at innendørs klatring er en treningsform som er gøy, sosialt, billig og lett tilgjengelig for de fleste, i alle fall vi som bor i Kristiansand. Klatresporten er blitt mer og mer populær, og i Kristiansand finnes det muligheter på Spicheren (hovedsakelig studenter), på Aquarama, på Odderøya, på Samsen og nå sist på nytt anlegg bak bryggeriet.

For meg er Samsen klatrehus det ideelle. Hver onsdag morgen klokka 08.00 møter noen få pensjonister opp og kan ha et par nydelige timer i klatrehuset. Vi betaler 50 kroner, kan låne alt vi trenger av utstyr, får en kopp kaffe (eller to) og får instruksjon av hyggelig og dyktig klatreinstruktør. Og her er det plass til flere! Du trenger ikke ha noen forkunnskaper. Eventuell høydeskrekk blir du garantert kvitt ganske fort, og jeg tror du vil oppleve at dette gjorde godt for kroppen. Selv oppdager jeg ofte at det finnes muskler på kroppen som jeg ikke visste at jeg hadde.