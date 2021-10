Tjomsland dominerte Oaks-kvalifiseringene

INDRE ØSTFOLD: Etter fem stallseire, i både Norge og Sverige, lørdag fortsatte topptreneren fra Søgne sin enorme dominans under Oaks-kvalifiseringene på Momarken travbane søndag kveld. Samtlige av Tjomslands fem hester kvalifiserte seg til finalene, og Sangviks Ballerina og Nordsjø Anna steg helt til topps på seierspallen i sine respektive forsøksløp. Etter løpene var topptreneren fra Søgne klar på at han alene på ingen måte er årsaken til de flotte fremgangene.

– Alle i Team Tjomsland har en like stor del av æren for dette. Jeg liker å sammenligne det med et fotballag; man har en hovedtrener og flere assistenttrenere. Jeg er også stolt av at vi har rekruttert mange medarbeidere til andre store trenere i Europa de siste årene, understreket Tjomsland.

Finalene av Norsk Trav Oaks kjøres på Momarken travbane lørdag 23. oktober. Førstepremien i de respektive finaleløpene er 300.000 kroner.