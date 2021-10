Seriemester etter spennende innspurt

KRISTIANSAND: EY Agder meldte på lag i uteserien for første gang i 2021. Tidligere har de kun stilt lag i inneserien. Laget består av revisorer og konsulenter fra EY sitt kontor i Kristiansand. Kontoret har hatt stor vekst det siste året og det har derfor vært lettere å få til et lag også i uteserien.

Allerede i første kamp viste EY Agder at de ville blande seg inn i toppen av tabellen med en kruttsterk 21-1 seier. Deretter ble motstanderne en etter en beseiret, men da det ble uavgjort mot tabellnabo GSI Jags i nest siste serierunde, skulle det hele bli avgjort i den siste serierunden. EY Agder skulle spille på Flekkerøy, mens GSI Jags skulle spille samtidig på Justvikbanen. Det skulle vise seg å bli en særdeles spennende sesongavslutning.

EY Agder tok oppskriftsmessig ledelsen og var foran 2-1 til pause. Samtidig kunne dommeren informere om at GSI Jags lå under 2-0 på Justvikbanen. Det ble spennende helt inn, for GSI Jags hadde nemlig snudd kampen og klarte å få med seg ett poeng (3-3). EY Agder hadde derfor alt i sine egne hender. Laget ikledd sine karakteristiske gule og svarte drakter klarte å holde hodet kaldt og sikret seg den nødvendige seieren 3-1 etter scoringer av Simen Neset, Preben Aa og Thomas Natvig. EY Agder kunne dermed få tildelt pokalen som vinnerne av uteserien i bedriftsserien i Kristiansand for 2021, til stor jubel for de fremmøtte.

Undertegnede har vært lagkaptein dette året og jeg synes det er fortjent at det er vi som stakk av med pokalen. Vi har vært stabilt gode hele sesongen. Fokuset er å spille attraktiv angrepsfotball, samtidig som vi vil bevise at vi ikke bare er best med tall, men også med ball. Alle som har vært med fortjener virkelig ros. Selv om det sitter langt inne å si det, så får jeg nevne at Vegard Kalstad ble lagets soleklare toppscorer med sine 14 nettkjenninger. Gratulerer!