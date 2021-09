«Verdensklasse-redning» sikret Start 2 poeng mot MK

KRISTIANSAND: Stillingen var 2-2, og kampuret tikket mot 90 minutter da MKs Tobias Aanensen headet ballen mot vinkelen. Han trodde nok selv at den ville gå inn og dermed sikre laget hans tre poeng. Men så vartet den unge Start-keeperen opp med en reaksjonsredning av en annen verden.

– Det er en helt syk redning han har der, hvordan han er oppe i krysset og får nok kraft på hansken til å få vippet ballen vekk. Det er nok kampens største prestasjon, sier Start 2-trener Alf Erik Svela.

Keepertrener Erik Ruthford Pedersen er ikke mindre imponert over prestasjonen til den unge målvakts-eleven sin.

– Det er et ungt lag vi stiller med mot et voksent MK-lag, og de var passe kjørt mot slutten. MK kommer til den ene sjansen etter den andre, og så kommer situasjonen som gjør at Jasper må fram med den verdensklasse-redningen, sier Ruthford Pedersen.

– Det er fine ord, sier Jasper Silva Torkildsen før han utdyper:

– Det er en reaksjonsredning, som jeg nesten «blacker» litt ut på. Jeg vet ikke helt hva som skjer. Jeg må se den på video før jeg kan klappe meg selv på skulderen. Det var en gøy kamp å spille, smiler det unge keepertalentet.

Drømmetreff

Start tok ledelsen etter 23 minutter da høyreback Isac Karlsen fikk drømmetreff. Fire minutter før pause doblet Sander Alvestad Svela da han rolig la ballen til venstre for MK-keeperen.

I 2. omgang så vi forskjellen på det unge Start 2-mannskapet og det voksne laget fra Mandal, som også hadde voldsom støtte fra tribunen. De må ha følt at de spilte hjemme i Idrettsparken.

Tomålsscorer

Peder Dovland ble tomålsscorer for gjestene, først i det 67. minutt, så på straffespark 16 minutter før slutt. MK hadde en rekke store sjanser til å få med seg alle poengene. Men det ville ikke Jasper Silva Torkildsen ha noe av.

– Det er mange av disse guttene som kun har spilt fire, fem voksenkamper. Så da synes jeg det er imponerende det de presterer i dag. De spilte også kamp i NM i Sandnes så sent som på torsdag. Med det kampprogrammet så er det ikke rart at de henger litt i tauene i 2. omgang, sier Alf Erik Svela, og legger til:

– Det er jo også topplaget i divisjonen vi møter. Så vi var forberedt på at vi kunne bli litt kjørt i 2. omgang. Det er litt tilfeldigheter som fører til at de får de to målene. Men mot slutten opplever jeg at kampen kunne vippet begge veier. Da hadde vi noen overganger der vi kom tre mot to. Jeg skulle gjerne hatt tre poeng, men vi fikk ett, og det er masse å bygge videre på.