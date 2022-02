Iddas U15-lag har hatt to kamphelger på rad, mot henholdsvis Jar fra Bærum borte, og Gjøvik Hockey hjemme på Idda Arena. Idda, som spiller nasjonal serie avdeling B, har hatt en jevn og god sesong så langt.

Kamphelg på Østlandet

For to uker siden dro 13 forventningsfulle spillere, sammen med trenere og støtteapparat til Jar i Bærum, for å møte deres U15-lag. Arena for kampene var Jar Isforum.

I lørdagens kamp spilte Idda suverent, og sluttresultatet endte 11–0 i Iddas favør. Det var noen svært fornøyde spillere og ikke minst trenere som så at laget presterte på sitt beste. Jar ble nok tatt litt på senga av at Idda var et så pass sterkt lag.

Dette var også første gang Idda spilte med begge sine keepere. Den siste måneden har Julie Orf Venæs begynt opptreningen som keeper og sammen med Filip Lechowicz var hun sisteskansen til Idda U15. Det å ha to keepere i stallen et viktig skritt i riktig retning for Idda som klubb. Begge våre keepere bidro til å holde nullen.

Søndag hadde Jar tatt lærdom av kampen dagen før, og rokert litt i sin spillergruppe. De stilte bedre forberedt og med et sterkere lag. Det ble en langt mer spennende og jevn kamp, som Idda til slutt vant 3–1.

Endelig hjemmekamp

Så langt i sesongen har laget kun hatt én hjemmekamp, men denne helga var det «full» kamphelg med to kamper på Idda Arena. Det er ekstra gøy for spillerne å spille på hjemmebane, slik at de får vist seg fram for hjemmepublikummet. Denne gang var det Gjøvik Hockey som hadde tatt turen sørover med buss.

Lørdagskampen ble godt besøkt av mye folk i hallen. De nyeste spillerne på laget hadde sin kampdebut denne helga og de var nok ekstra spente før kampen. Keeper Lechowicz var bortreist og Orf Venæs sto i mål begge kampene. Noe hun klarte på imponerende vis, godt hjulpet av et lag som jobber strukturert og bra defensivt. Dette har vært et av fokusområdene på treningene i vinter.

Det var et heltent Idda-lag som gikk seirende ut av lørdagskampen med sluttresultat 8–2. Skuddstatistikken var enda mer imponerende, med 46–6. Så to gode Gjøvik-keepere hadde det ganske så hektisk under denne kampen. At Gjøvik kun fikk seks avslutninger mot Idda-keeperen, illustrerer godt hvor bra hjemmelaget jobbet defensivt under denne kampen.

Søndag fullførte også Idda på bra vis og sluttresultatet ble 9-4, denne gang med en skuddstatistikk på 34–14.

Fornøyd trener

Geir André Kristiansen, som sammen med Uldis Kierpe, trener laget er veldig fornøyd med lagets utvikling denne sesongen.

– Vi som trenere har fokus på utvikling for alle spillerne på laget. Vi måler ikke spillere mot resultater, men mot deres utvikling, sier Kristiansen.

De jobber strukturert med laget og har treningsplaner for uker, måneder og sesongene. Men han understreker at det er spillerne som står for utviklingen selv.

– Det er spillerne som klarer dette, det er spillerne som ønsker å bli bedre og vi som trenere veileder dem i riktig retning. Det sosiale gode miljøet, den uformelle tonen vi har utenfor isen gjør at vi kan ha fokus og intensitet på treningene, sier Kristiansen, og fortsetter:

Det er en fin balanse der, men vi tilstreber å unngå komfortsonetrening og hele tida holde oss i utviklingssonen også kalt flytsonen.

Laget har igjen to kamphelger hjemme, i tillegg til at de skal spille Forbundscup på Hamar i slutten av mars.