Jonas Tillung Fredriksen (21) har 20 aldersbestemte landskamper for Norge.

ARENDAL: Den nye Arendal-spilleren har tidligere spilt for Brann, Sogndal og Åsane. Men nå forlater han Vestlandet - og han gleder seg.

– For meg var det et enkelt valg da Arendal Fotball tok kontakt og fortalte om interessen. Jeg følte meg ekstremt ønsket, og det viktigste for meg nå er å utvikle meg videre. Da trenger jeg mer spilletid enn jeg har fått, sier han.

Været viktig

Forrige sesong spilte han 17 kamper i OBOS-ligaen for Åsane, men har altså ambisjoner om å vise seg enda mer frem når han nå flytter til Sørlandet. Og det er ikke bare fotballmessig han er optimistisk:

– Rent værmessig gleder jeg meg ekstremt. Det skal bli deilig å komme meg bort fra altfor mange regnfulle og grå dager, sier bergenseren som ellers beskriver seg selv som en «jovial og sosial fyr som alltid har noen prosjekter på gang».

Før han ble enig med klubben om en overgang, gjorde han grundige undersøkelser av hva han kunne forvente seg.

– Jeg har snakket med flere som kjenner klubben godt, også spillere som har vært i Arendal tidligere. Tilbakemeldingene har vært veldig gode. De jeg har snakket med har hatt bare positive ting å si, både om Arendal Fotball som klubb og om Arendal som by, spesielt om sommeren, påpeker Fredriksen.

Engasjement og passion

Han har blitt brukt i mange ulike posisjoner, men han ønsker primært å spille back.

– Jeg har vært brukt også som midtstopper, indreløper og "sekser" på midtbanen, men trives best som back fordi jeg er en fremoverrettet spiller med mye engasjement og passion. Arendal er i likhet med Åsane kjent for å spille med backene ekstremt høyt i banen. Det passer meg veldig godt, sier Fredriksen.

Selv om han altså står med hele 20 aldersbestemte landskamper, føler han selv at han ikke har fått sitt endelige gjennombrudd som fotballspiller.

– Jeg er fortsatt tidlig i karrieren og vil utvikle meg videre. I den sammenhengen tror jeg det er veldig viktig for meg å få mer spilletid og muligheten til å vise meg frem, sier 21-åringen.

Han slutter seg til Arendal-troppen søndag og blir med på treningsleiren i Spania den kommende uken.