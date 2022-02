KRISTIANSAND: Ekteparet satte seg onsdag kveld intetanende ned sammen med rundt 50 KBK-medlemmer i kafeteriaen i Badmintonsenteret. På programmet stod et par timers feiring av klubbens trener de siste tre årene, Ikmal Hussein. Han har lagt ned en solid jobb og fikk gode ord.

Men før det tok Kåre G. Sørensen, som selv er æresmedlem, ordet og hyllet Jim Ronny Andersen for hans innsats i KBK-trøya.

Velfortjent hyllest

– Jim Ronny er den beste spilleren KBK og Norge har hatt. Han har seks kongepokaler, 70 landskamper, 18 lag-NM og 4 danske lagmesterskap, 17 individuelle NM-gull og 9. plass fra Athen-OL i 2004,

– Jim Ronny har vært utrolig viktig for KBK i utviklingen av unge spillere med sin teknikk, kompetanse og engasjement.

Sørensen understreket Andersens ansvar for seniortreningene, og han har gått foran som et eksempel på utvikling og kvalitet, framhevet Sørensen.

Deretter overrakte han diplomet til en høyst overrasket Andersen, som bevis på at han ble utnevnt til æresmedlem nummer åtte i Kristiansand Badmintonklubb.

Det var et overrasket ektepar som mottok hyllest i Badmintonsenteret onsdag kveld. Foto: Privat

Deretter ville et annet æresmedlem, Øyvind Berntsen, også bidra.

Første kvinnelige æresmedlem

Han snakket om Helene Abusdal og hennes posisjon i klubb og forbund, hvilket gjør henne til en uvurderlig figur i klubben.

Også hun har topp resultater på banen med fem kongepokaler, 19 norske mesterskap, 26 landskamper og 16 seriemesterskap for KBK. Hun er KBS første kvinnelige æresmedlem.

– Kanskje det aller beste ved Helene er hennes utrettelige, suverene jobbing for klubben som leder av Sportslig utvalg med et fokus på de aldersbestemte klasser. Hun kar en personlighet, klokskap og et engasjement av de sjeldne. Hun har vært veldig viktig for klubben i flere år og vil forhåpentlig være det mange år fremover, sa Øyvind Berntsen.

Fra veteran-NM i november, der det ble tre gull til både Andersen og Abusdal (ingen av de medaljene er med i den offisielle statistikken). Foto: Privat

Trolig fikk de fremmøtte KBK-erne være med på en historisk hendelse denne onsdagen. Oss bekjent har aldri tidligere et ektepar i norsk idrett fått et æresmedlemskap samtidig. Det er også særs fortjent, både for den sportslige og det administrative innsatsen.