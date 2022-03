KRISTIANSAND: Med nøyaktig én måned til seriestart spilte 3.divisjonskollegene Vindbjart og Mandalskameratene 0-0 i treningskampen à 2 x 40 minutter i Sørlandshallen onsdag kveld. En god førsteomgang fra Vindbjarts side ble avløst av en svakere opptreden etter hvilen.

Keeperne Mats Johansen Olsen og Dennis Lindekleiv gjorde sitt for å holde nullen bakover, med god hjelp som alltid av et forsvar med Christian Beqiraj Follerås i spissen, som stopper og blokkerer bra. Fremover endte mange avslutninger litt utenfor stengene, eller rett på keeper uten nok kraft.

Stor mulighet

Den største sjansen i første omgang kom da «Follis» kom til med hodet på en corner, men keeper reddet bra. Litt etter burde Robert Våge Skårdal truffet mål fra høyrekanten med masse plass, men ballen skled av foten og utenfor nærmeste stolpe. Fra høyrekanten fikk også Helge Strand en avslutning, men den unge venndølen som er kommet hjem fra to år i Start, klarte ikke å true keeper.

Jakob Toft med stupheading, uten uttelling. Foto: Stian Bøe

Etter pausen kom innbytterne Brian Stangnes Kjeldsberg og Anders Bjørge nærmest. Brian hadde to muligheter, først da han snappet opp en pasning like utenfor sekstenmeteren. Han fikk rundet keeper og sendt ballen mot mål, men MK-forsvaret hadde kommet seg inn bak keeper og reddet på streken. Anders Bjørge klarte på et vis å få til en avslutning med utsiden etter innlegg fra dødlinja fra Berry Gerezgi. Keeper fikk ut en lang arm.

Helt på tampen jobbet Berry ballen inn sentralt til Daniel Tørressen Eikeland, som spilte vegg og snurret rundt MK som han ville. Brian fikk pasning ut på kant, men fra omtrent samme posisjon som Robert i første omgang gikk ballen nok en gang over og ut.

Hjørnespark for Vindbjart. Foto: Stian Bøe

Roser spillegruppa

Trener Jon Hodnemyr er ikke en mann av få ord når det skal snakkes fotball. Her er hans oppsummering av kampen:

– Målsettingen for kampen var å levere en god defensiv prestasjon. Vi har de siste to ukene jobbet med hva vi gjør uten ball. Spesielt høyt press, men også signalene for når vi kan flytte oss fra lav til høy blokk. Første omgangen gjennomføres stort sett som planlagt og øvet på. Vi er et lag som ønsker å kontrollere kampen med ball, og i første omgang klarer vi også å kontrollere uten ball.

– Vi vinner ball høyt flere ganger og med litt mer trening skal vi også klare å skape mål ut av det. I andre omgang klarer vi ikke å ta tak i kampen slik vi ønsker og når vi ikke finner ut av vår egen frispilling blir det en kamp som bølger fram og tilbake.

– Jeg har lyst til å bruke anledningen til å skryte av spillergruppa. Vi forsøker å bygge prestasjonskultur, og jeg synes vi er i ferd med å se sulten i spillerne vokse. Vi skal trene med samme spesifisitet og intensitet som kampen krever. Første omgangen mot MK viser dette, og jeg tror ikke det var lett å spille med grønn drakt i denne omgangen.

– Alt i alt får vi gode svar på at den planlagte periodiseringen gjenspeiler utviklingen av spillet vårt og vi gleder oss til veien videre. Til slutt har jeg lyst til å løfte fram Fabian Jeppestøl Engedal. Han leverer sin beste prestasjon til nå, og viser med dette at han har planer om å være med å kjempe om en startplass i konkurranse med etablerte gutter.

Daniel Tørressen Eikeland med noen sekunders magi helt på tampen. Foto: Stian Bøe