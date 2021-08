Ny målfest for MK

STAVANGER: MK har fått en pangstart på den amputerte 2021-sesongen. Lørdag reiste Gudan til Stavanger for å spille det som ble spådd til å bli en tøff bortekamp mot Brodd, men bortelaget gjorde kort prosess og vant til slutt hele 5-0. Dermed har MK scoret ti mål på sesongens to første kamper, og står med full pott. Første serierunde endte med 5-3-seier over Express i Idrettsparken.

Lørdagens kamp startet veldig godt, og allerede etter seks minutter sørget Bendik Valand for å sende MK i ledelsen. Den unge midtbanespilleren scoret da han fikk ballen etter klabb og babb i feltet.

Det skulle gå nesten 20 minutter før det neste målet kom. Kaptein Tobias Aanensen slo en nydelig corner som fant panna til midtstopper Sivert Hansen. Han stanget inn dagens andre mål.

Ytterligere to scoringer ble det før pause. Etter en halvtime var firemålsscoreren fra forrige helg, Peder Dovland, frempå igjen. Han driblet seg forbi en forsvarsspiller før han satte ballen i mål med venstrefoten.

Et minutt før pause kom dagens fjerde, og da var det Anders Kvinen sin tur til å være med på festen. Etter å ha blitt spilt gjennom av Dovland chippet han ballen over keeper og i mål.

Andre omgang ble litt roligere, og MK kontrollerte inn kampen som allerede var avgjort. Tre minutter før full tid fikk Marius Hagen legge på til 0-5 da han kom alene med keeper.

5-0-seier på bortebane lar seg absolutt høre for MK, som har som uttalt ambisjon å havne på øvre halvdel av tabellen denne sesongen. Neste kamp er hjemme mot Vindbjart mandag 23. august. Alle kamper kan følges live på mk.no.

Vis fakta ↓ Brodd - MK 0-5 (0-4) 3. divisjon menn avd. 3 MKs lag: Martin Østland - Gregar Eliassen (Leif Isak Vinsjevik fra 54.), Sivert Hansen, Callum Tyler, Arian Gundersen - Tobias Aanensen, Bendik Valand (Almin Dacic fra 65.), Anders Kvinen - Marius Hagen, Peder Dovland, Samuel Silalahi (Enlil Sawa fra 65.). Målscorere MK: Bendik Valand, Sivert Hansen, Peder Dovland, Anders Kvinen og Marius Hagen. Tilskuere: ca. 170 (20 «bortefans») Dagens MK-spiller ble midtstopper Sivert Hansen.

