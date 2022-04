Jawand Mann (16) fra Lyngdal Karateklubb vant to NM-gull og vartet opp med en knockout etter kun 16 sekunder.

UTØVERBLOGG: Jeg er veldig godt fornøyd med prestasjonene i dette norgesmesterskapet. Jeg var godt forberedt og hadde store forventninger.

I kata (et japansk ord som beskriver et detaljert mønster av bevegelser og teknisk utførelse med fokus på stillinger, kraft, teknikker m.m., som blir utført alene eller i team) leverte jeg solid i innledende runde, semifinale og i finale, og vant med god margin.

Etter NM-gullene i Bergen startet Mann så smått med forberedelsene til VM i Valencia i juni. På bildet viser han fram sin premie for raskeste knockout i NM etter 16 sekunder. Her står han sammen med Bjørn Eirik Orstad (30), som fikk premie som beste utøver i NM. Foto: Privat

I fight-delen møtte jeg i den første kampen en deltaker som var ett hode høyere enn meg. Jeg var likevel sterk nok til å avslutte kampen på knockout i løpet av 30 sekunder, som var ny personlig rekord. Den varte bare i en times tid før jeg i semifinalen vant på knockout etter 16 sekunder. Senere kunne jeg glede meg over NM-gull i denne fight-disiplinen.

Tidligere har jeg vunnet to NM-gull i 2019 og EM-gull og VM-gull i fjor. Jeg trener med mange gode utøvere, både i Norge og utlandet. Pappa er min hovedtrener og innhenter hjelp der det trengs for at jeg skal utvikle meg videre.

Denne uka går jeg inn i en roligere periode med fokus på restitusjon før jeg starter forberedelsene til et nytt VM. Det arrangeres 4. og 5. juni i Valencia i Spania.

Jeg har holdt på med karate siden jeg var nesten sju år gammel, og har siden jobbet meg opp til svart belte i 2020. Jeg har deltatt på stevner helt fra det laveste lokale nivået, via regionalt, nasjonalt og nå internasjonalt toppnivå.

Jeg er veldig motivert for å jakte på nye topplasseringer!