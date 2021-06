Søgne Skytterlag fortsatt best i landet

Tirsdagens konkurranse samlet de tre beste lagene fra norgesmesterskapet i lagskyting ved sist landsskytterstevne på Evje i 2019, samt to gode skytterlag fra Vestlandet og Nord-Norge. Skytterlagene som deltok var: Søgne, Høland/Bjørkelangen, Jondalen, Målselv og Aurland.

Hensikten med Skytterlagskampen var å få aktiviteten opp igjen etter trening, der det lenge har vært stengt for konkurranser grunnet koronapandemien.

Konkurransen ble arrangert ved at de fem konkurrerende skytterlagene skjøt på nøyaktig samme tidspunkt på sin hjemmebane og alle kunne følge resultatene live på nett og Facebook.

Søgne Skytterlag, som for tiden bygger ny skytebane som skal stå ferdig i 2022, måtte låne skytebanen til Kristiansand og Omegn skytterlag på Farvannet. Laget skulle bestå av ti utøvere og i Søgne skytterlag ble det faktisk kamp om å få komme med på laget, og det måtte uttaksskytinger til for å få et så rettferdig uttak som mulig.

Søgne er som nevnt regjerende norgesmester i lagskyting fra Landsskytterstevnet på Evje i 2019 og har i tillegg til noen av landets beste skyttere, stor aktivitet innad i laget og dermed en god bredde til laguttaket.

Skytterlaget vant en lignende konkurranse i mai, men med flere sterke nykommere var konkurransen åpen. Tevlingen var delt i to ved at halve laget skjøt klokka 18.30 og resten 19.30.

Etter halv konkurranse hadde Søgne tatt ledelsen med 23 poeng ned til neste lag på listen. I den andre delen av konkurransen hadde Søgne satt opp flere av sine «toppskyttere», men med en start som var noe under det man kunne forvente, hadde lagene bak spist opp ledelsen.

Heldigvis avsluttet Søgnes skyttere på en mesterlig måte, som resulterte i en seiersmargin på 15 poeng ned til andreplassen. Det ble en meget spennende, nervepirrende og nytenkende konkurranse og var et supert arrangement for å bygge lagfølelsen innad i skytterlaget.

Resultatliste:

Søgne skytterlag 3432 poeng

Høland/Bjørkelangen skytterlag 3417

Jondalen skytterlag 3394

Målselv skytterlag 3353

Aurland skytterlag 3350

Resultater skutt av Søgne-laget:

Peter Sørli 349 poeng.

Caroline Finnestad Lund 348

Harald Englund 343

Magne Lorentzen 343

Kim Johan Vemmelvik 343

Mette Finnestad 343

Fredrik Herlofsen 342

Arnfinn Bakkevoll 341

Tor Harald Lund 341

Andreas Finnestad Lund 339