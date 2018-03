Hvor mye skal jeg trene?

Mange forbinder triatlon med enorme treningsmengder. Og ja, de beste trener mye. Noen trener opptil 1300 timer i året.

Men du drømmer ikke om å vinne gull i OL. Du drømmer om å fullføre din første triatlon. Og så håper du på å komme i bedre form underveis. Da trenger du ikke å trene så veldig mye.

Når det er sagt; det er på ingen måte et mål å trene så lite som mulig. Du vet jo at forandring krever en viss innsats. Så derfor handler det mer om å finne gleden i treninga. Og da er det viktig å trene akkurat passe, slik at treninga blir noe du forbinder med lyst og at du beholder smilet.

Et enkelt treningsprogram for deg som ønsker å komme i gang med triatlon, innebærer tre treningsøkter i uka. Planlegg én svømmeøkt, én løpetur og én økt med sykling (eller spinning).

Fordel øktene jevnt utover uka, slik at du får hvile mellom øktene. For eksempel kan du løpe på tirsdagen, svømme på torsdagen og sykle i helga. Men her er det utallige kombinasjoner. For noen er det aktuelt å sykle til og fra jobb én dag i uka. Andre må forholde seg til åpningstidene i den lokale svømmehallen.

Det viktigste er at du finner en løsning som passer deg.

Svømming: Svøm rolig 200 meter, etterfulgt av 8 x 25 meter i et høyere tempo. Avslutt med 200 meter rolig. Konsentrer deg om å flyte best mulig og om å strekke seg godt ut når svømmer. Om du svømmer bryst eller crawl betyr ikke noe.

Sykling: Mange foretrekker å sykle inne på vinteren, enten på rulle eller i spinningssal. Andre liker å svømme ute; godt kledd og med piggdekk. Velg det du trives best med! Det viktigste er å sykle rolig (45 minutter), men legg inn 4 x 4 minutter med høyere intensitet.

Løping: I starten får du best resultat av å veksle mellom å gå og løpe (2:1), enten du er på tredemølle eller ute. Eksempelvis kan du gå i to minutter og løpe ett minutt, eller du kan gå to kilometer og løpe én. Etter hvert som du blir sprekere, kan du bytte til 1:2.

Husk at det viktigste nå, er å trene hjerte og lunger. Derfor kan du gjerne erstatte én av øktene med en skitur.

