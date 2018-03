Bortelid Bragden, kun for de sprekeste?

ÅSERAL: – Vi som arbeider i Bortelid synes det er viktig og gøy å få flest mulig mennesker i aktivitet og å få dem til å utfordre seg på nye aktiviteter. Derfor har vi satt sammen en «trippel» som består av tre forskjellige idrettssarrangementer, sier Nina Ludwig.

Som ildsjel var hun med å starte konseptet Borteild Bragden, som består av Bortebeineren skiløp, Hardhausen Bortelid og Bortelid Triathlon. Ved å gjennomføre disse tre oppnår du Bortelid Bragden. Det vil si at du får navnet ditt foreviget på en plakett i varmestua på Bortelid skisenter.

Det er viktig å merke seg at alle som gjennomfører løpene får æren uavhengig av plassering eller tid, slik at dette er en mulighet alle har.

Bortebeineren

Bortebeineren består av et klassisk og et fristil langrenn, hvor det klassiske går rundt «Gluggen-runden» på 17 kilometer og fristil går rundt «Bjørnen-runden» på 7 km. Startskuddet for årets Bortebeiner er nå førstkommende lørdag kl 10.00. Det er fortsatt mulig å melde seg på løpet på nett eller møte opp i god tid før start.

Hardhausen Bortelid

Hardhausen Bortelid ble for første gang arrangert i 2016 og har nå blitt en årlig sommeraktivitet. Løpet starter og slutter ved bunnområdet til skisenteret som ligger 575 moh. Løypen er totalt 5 km lang og store deler av dette er i ulendt og bratt terreng. Løypen går via toppen av skitrekket som ligger 815 moh., og det er plassert ut flere hindre underveis som stiller krav til både fysisk og psykisk styrke.

Bortelid Triathlon

Bortelid Triathlon ble for første gang arrangert i 2014 og ble en del av Bortelid Bragden i 2016. Det er en årlig sommeraktivitet i Bortelid. Triatlonet er satt sammen av tre distanser; 700 meter svømming, 25,5 km. sykling og 7 km. løping. Det er mulig å delta som enkeltperson eller lag bestående av tre personer. – Vi håper på enda flere sprekinger i år og oppfordrer alle til å hive seg rundt å melde seg på Bortebeineren til helga som er første steg mot å gjennomføre Bortelid Bragden. Det er selvsagt også mulig å bli med bare for å få seg en flott skitur, understreker Nina Ludwig. Mer info er å finne på nettsiden www.bortelid.no