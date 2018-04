Vil til topps i ny motorsport

Enduro er en motorsport der det kjøres på baner i et tøft terreng. Navnet på sporten kommer det engelske ordet "endurance" da sporten handler i veldig stor grad om utholdenhet. Det mest kjente enduroløpet er Rally-Dakar. Varigheten på løpene er alt fra et par timer til mange dager. Felles er å komme seg fortest mulig gjennom den merkede løypen over de hindringer som måtte komme.