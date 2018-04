Trio fikk Vindbjart-debut

SANDEFJORD: Sesongens første serietap kom fredag kveld. Eliteserielagets rekrutter var giftigst foran mål i en kamp som vi ellers bet godt fra oss i. Trener Steinar Skeie har tidligere uttalt at vi må bygge opp et nytt krydderlag og i dag fikk to spillere sine første kamper fra start og én sitt første innhopp.

Aleksander Lie (18) fra Øvrebø startet i mål for første gang etter 59 kamper på benken, gjorde noen gode redninger, og kan ikke lastes for baklengsmålene der hjemmelaget fikk tid og rom nok til å skåre litt for enkelt.

Fakta: Kampfakta Sandfjord Fotball 2- Vindbjart 3-1 (2-0) 3. divisjon menn 1-0 (19 min.) Michael André Skontorp 2-0 (26 min.) Vegard Bergene Aabrekk 3-0 (61 min.) Jakob Maslø Dunsby 3-1 (86 min.) Christian Follerås Vindbjarts lag: Aleksander Lie, Christian Follerås, Daniel Johansen (Ishan Skårdal fra 84 min.), Halvor Hovstad, Sondre Nordhagen, Børge Engesland, Simen Aanonsen (Kee Doh Htoo Deeku fra 37 min.), Magnus Langerud, Kawsu Jabai (Marcus André Aslaksen fra 84 min.), Markus Nyhus (Emil Grønn Pedersen fra 47 min.), Peder Andrés Åsemoen Karlsen (Berry Gerezgi fra 62 min.) Ikke benyttet: Jakub Maksymilian Rysiak Gule kort: Nyhus og Gerezgi.

Debutant nummer to var Markus Nyhus (17) fra Tveit. Han startet på topp og selv om ikke det ble scoring er det ingen tvil om at de snart vil komme med de fysiske forutsetningene han har. Hans beste mulighet kom like før pause da han skar inn fra kanten og keeper snappet ballen i beina hans da en pasning ut i feltet kanskje ville vært en bedre løsning.

Debutant nummer tre for dagen var Marcus André Aslaksen (16), som kom fra Torridal i vinter. Myser du litt kan han lett forveksles med tidligere publikumsfavoritt Victor Vindfjell, kanskje er det han som blir den neste. Marcus kom innpå i åtte minutter og er blant de unge talentene som hospiterer opp i A-lagstroppen denne sesongen.

En annen gutt som gjør det er keeper Jakub Maksymilian Rysiak (15) fra Ludefladen. Han satt på benken for første gang, har ikke spilt seniorfotball og må trolig vente litt på sin debut, med to foran seg i keeperhierarkiet, men han har god tid på seg.

Dessverre fikk en annen unggutt, Simen Aanonsen som har imponert sentralt på midten i år, en stygg smell i ankelen i første omgang og blir nok ute en stund fremover. Trøstemålet vårt kom noen minutter før slutt, da Christian Follerås headet en dødball fra Bereketab 'Berry' Gerezgi kontant i målet bak tidligere Start-keeper Ingvar Jónsson.

Berry skapte også litt ekstra aktivitet på benken vår da han kom innpå med feil drakt, han hadde tatt på seg Marcus Andrés nummer 11 i stedet for sin nummer 17. Heldigvis var dommeren fleksibel og tillot dagens oppmann Rune Langeland å fikse opp i papirarbeidet etter kampen. Ellers får Berry skryt av treneren for et godt innhopp.

– Han er mye involvert, livlig, kommer til en del inlegg. Ellers tapte vi mot et godt lag i dag. Vi hadde våre sjanser men var ikke gode nok i dag. Vi kommer sterkere tilbake, sier Steinar Skeie.