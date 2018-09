Donn med skjebnekamper på rekke og rad

KRISTIANSAND: Etter tap mot rekruttlagene til Kolbotn, Vålerenga og Lyn i Oslo, er det hjemmebanefordel for første gang siden 9. juni for Donn når Gimletroll besøker Kongsgårdbanen tirsdag.

At mye står på spill mot naboen, er det liten tvil om. Tapsrekka i hovedstaden betyr at de blå og hvite kun har Pors og Lier bak seg på tabellen. Sistnevnte forverret situasjon for Donn ved å slå nettopp Gimletroll i helga.

– Det hjalp oss selvsagt ikke, men samtidig er fortsatt alt opp til oss selv. Vi møter nå Gimletroll, Pors (22. september) og Eik Tønsberg (29. september) på rekke og rad, og det er disse kampene vi må vinne for å unngå nedrykk, sier trener Mads Ljosland.

Nøkkelkamper

Han tror tre tøffe kamper venter Donn, som spiller veldig ulikt både Gimletroll, Pors og Eik.

– Vi liker å ha ballen mye i laget, og er på langt nær så direkte i spillestilen som disse lagene. Samtidig mangler vi fysikken og rutinen disse mannskapene besitter, noe som viste seg i vårkampene, sier Donn-treneren.

Både Eik og Pors slo Donn 3–0 tidligere i år, mens det ble 1–1 på Presteheia i april.

– Gimletroll er inne i sin tiende sesong i 2. divisjon, og har to ganger spilt kvalifisering om opprykk, så at vi skulle ta poeng fra dem i vårt første møte på dette nivået, var en stor bonus for oss. Vi var faktisk det beste laget i den kampen, og kan vi gjenskape den prestasjonen neste uke, kan vi overraske dem igjen. Men Gimletroll er selvsagt klare favoritter, sier Ljosland.

Gode steg

Donn og Gimletroll hadde ikke møtt hverandre i 2. divisjon siden 2012 før vårens 1–1-kamp. Den sesongen vant Gimletroll 7–1 på Presteheia og 2–0 på Kongsgård, og endte hele 18 poeng foran Donn, som rykket ned.

Som en kuriositet kan nevnes at Gimletrolls andrelag i 2015 endte 21 poeng foran Donns A-lag i 3. divisjon ...

Anders Jensen

– Vi har tatt noen gode steg siden vi startet på nytt i fjor, men om det er godt nok til å beholde plassen i 2. divisjon i år vil vise seg, sier treneren.

Skader og sykdom

Han gleder seg over at spillerstallen er forsterket i høst, men samtidig har skader og sykdom redusert trenerteamets spillerom. Nyervervelsen Iselin Johansen (21) har ikke fått mer enn 30 minutter A-lagsfotball etter overgangen fra Amazon Grimstad. Lyngdølen har slitt med betennelse i en hæl.

Toppscorer Marte Lønn Foss (17) har liknende problemer, Elsa Slåtto (22) sliter med strekk, Leah Nygaard (15) er igjen satt på sidelinja med kneskaden som holdt henne ute i en måned i sommer, mens Helene Vågsvoll (17) har pådratt seg stille lungebetennelse.

I tillegg er Celine Tolfsen (19) ute resten av året med korsbåndsskade, og venstreback Tora Røsnes (16) har meldt overgang til Vindbjart.

Flere inn

Til gjengjeld kunne klubben ønske velkommen sirdølene Juliane Nilsen Røynestad (21) og Anne Lene Lindeland (20) forrige uke. De debuterte i reservelagskampen mot Gimletroll 2. Samme kveld gjorde Pernille Heggem (17) comeback etter å ha vært ute med kyssesyke siden mars.

FK Donn

– Forhåpentlig er flere på vei tilbake om ikke altfor lenge, og vi er tross alt mellom 16 og 20 spillere på treningene, så alt i alt ser det bra ut, sier Mads Ljosland.

Også Donn 2 spiller to kamper neste uke. Onsdag er Kvinesdal motstander på Kongsgård, mens Flekkefjord kommer på besøk søndag 23. september.